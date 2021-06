Osimo, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale in visita all’istituto Campana

Non è stato soltanto un incontro con il nuovo cda ma l'inizio di un percorso per organizzare progetti da attivare con le scuole superiori all'insegna della cultura

OSIMO – Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo ha incontrato nella propria sede il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti. «Dopo la visita della struttura, della collezione della famiglia Campana, della biblioteca storica che il dottor Filisetti ha molto apprezzato per la ricchezza che rappresenta per l’Istituto stesso, si è discusso di possibili progetti da attivare con le scuole superiori (licei, scuole d’ arte, istituto di agraria) – dice la neo presidente Gilberta Giacchetti -. Sicuramente si apriranno importanti collaborazioni».

Il progetto della biblioteca

È in corso intanto il grande progetto di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio della biblioteca storica dell’istituto avviato da alcuni anni e finalizzato a garantire la massima accessibilità della collezione. Dopo l’avvio della campagna di catalogazione dei 16mila volumi a stampa in Opac Sbn (che verrà terminata nel 2022) e la creazione della biblioteca digitale dove sono liberamente fruibili oltre 40 esemplari digitalizzati, si è proseguito con l’avvio del censimento del fondo manoscritti, ben 155 esemplari. La biblioteca storica del Campana ha aderito a Manus OnLine, catalogo nazionale online dei manoscritti conservati nelle biblioteche italiane pubbliche, ecclesiastiche e private, dell’Iccu, Istituto centrale per il catalogo unico, strumento utile a ricercatori e studenti, indispensabile per favorire lo studio e la conoscenza del prezioso patrimonio conservato a palazzo Campana. Sono state pubblicate le prime 30 schede descrittive dei manoscritti, cronologicamente compresi tra il 14esimo e il 18esimo secolo. La campagna di catalogazione sta già proseguendo con l’obiettivo di terminare il censimento entro il 2022.

Incontri musicali a Palazzo Campana

Dal 4 luglio torna al cortile di palazzo Campana la rassegna “Incontri musicali d’estate con il Trio Vivaldi” (Enzo Caroli e Fabiola Braconi, flauti, e Alvise Stiffoni, violoncello). Il primo appuntamento è fissato per le 21.15.

La polemica sulle nomine

Il consigliere comunale delle Liste civiche Stefano Simoncini intanto polemizza: «Il Comune di Osimo ha speso più di 3500 euro (qualcosa come il sostegno a circa dieci famiglie indigenti per bollette Astea) per un secondo parere legale sulla legittima elezione di Giacchetti a presidente del Campana, con il voto anche del consigliere indicato dalla maggioranza. Invece di perder tempo e soldi, sarebbe meglio mettersi intorno ad un tavolo con la neo presidente del Campana, sempre molto ben disposta al dialogo costruttivo, per pianificare le iniziative culturali della città».