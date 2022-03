Difficoltà giovanili, doppio questionario per i giovani a Osimo

OSIMO – Tra gli intenti del Comune osimano alle prese da settimane con il problema dei giovani “annoiati” dopo mesi di pandemia, c’è ridare voglia di uno svago sano ai ragazzi. Durante la riunione tenuta il 12 marzo sul tema disagio giovanile a cui hanno partecipato i dirigenti scolastici, le parrocchie e le associazioni si era deciso di formulare un questionario per raccogliere le esigenze e i bisogni dei giovani. Da oggi il questionario “Dì la tua” è pubblicato sul sito del Comune e destinato a tutti i giovani di ogni grado di scuola compresi gli universitari.

«È uno strumento utile a comprendere e monitorare in modo approfondito le esigenze concrete dei giovani e a indirizzare politiche ad hoc a loro esclusivo vantaggio perché tornino finalmente a sentirsi e ad essere protagonisti. Ne hanno tutto il diritto», dice il sindaco Simone Pugnaloni.

Si è mossa anche la minoranza con un altro questionario via social rivolto ai giovani osimani per comprendere i loro bisogni e le loro aspettative sul modo di vivere la città. Progetto Osimo futura ha promosso l’iniziativa con l’obiettivo di dare voce ai ragazzi, coinvolgerli nella partecipazione sociale e politica, ascoltare i loro desideri per rendere Osimo una città migliore. Il sondaggio “Essere giovani ad Osimo” ha preso avvio un paio di settimane fa e, con un tamtam via Whatsapp, in pochi giorni sono arrivate oltre 80 risposte. Gli osimani tra i 14 e i 35 anni che vogliono partecipare possono compilare il questionario al link https://forms.gle/ouFFJmG159WhDgoNA.

«I giovani e i giovanissimi rappresentano il futuro e la speranza della società. Hanno bisogno di coltivare gli ideali e le speranze migliori per affrontare le grandi ed importanti sfide come la pace, la crisi economico sociale, la transizione ecologica e la crisi climatica – dichiara Paolo Moretti, ideatore del questionario -. Con uno scenario come quello attuale, tra pandemia e guerra, è importante mettersi in ascolto dei nostri ragazzi, dare loro voce».

Le domande del sondaggio, veloci e a scelta multipla, affrontano varie tematiche come ad esempio: l’interazione con l’amministrazione comunale, tempo libero, spazi di aggregazione e di studio, servizi per i giovani. «Abbiamo appreso dell’intenzione dell’amministrazione comunale di sottoporre un questionario ai giovani osimani per comprendere i loro disagi e le loro esigenze – afferma Ginnetti, consigliere comunale di Pof -. Metteremo a disposizione anche i nostri dati, considerando quanto sia importante coinvolgerli nella vita sociale e politica della città. Le loro aspettative e i loro bisogni vanno compresi. È arrivato il momento di mettere i nostri giovani in primo piano».