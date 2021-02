Da Ancona ad Osimo per spacciare: arrestato dalla Polizia con hashish negli slip

OSIMO – Era andato in trasferta ad Osimo, da Ancona, per spacciare droga. Si tratta di un giovane, 25enne, che è stato fermato dai poliziotti del commissariato di Polizia di Osimo, diretti dal dottor Stefano Bortone, mentre transitava lungo via d’Ancona. Il ragazzo, che viaggiava da solo a bordo di una utilitaria, durante le fasi del controllo, manifestava un certo nervosismo e insofferenza durante gli accertamenti, tanto da insospettire gli operatori che l’hanno perquisito. Nascondeva infatti un involucro di marijuana nella tasca del giubbotto e negli slip un intero panetto di hashish risultato di buona qualità e di provenienza presumibilmente colombiana. Altro hashish ed un bilancino elettronico di precisione è stato rinvenuto nel bagagliaio dell’auto, sotto la ruota di scorta.

Con l’aiuto dell’unità cinofila della Questura di Ancona, è stata effettuata anche una perquisizione nell’appartamento di Ancona dove il giovane, operaio in cassa integrazione, vive con i genitori, i quali, ignari dell’attività illecita del figlio, non sapevano niente della droga che avevano in casa. Gli agenti di Polizia hanno trovato nella sua cameretta, tra mobili e cianfrusaglie, altre tre panetti di hashish, vari involucri di marijuana e materiale per confezionamento.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Ancona che ha rimesso in libertà il giovane ed ha fissato il processo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente per il mese di giugno.

Sono in corso indagini per accertare sia dove si fosse rifornito sia a chi fosse destinata la droga. Gli investigatori sono convinti che il viaggio del 25enne anconetano fosse dettato dal proposito di cedere la droga sottoposta a sequestro a qualche acquirente osimano e sono convinti che il giovane, con precedenti, sia da ritenersi persona socialmente pericolosa che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Per questa ragione il Questore di Ancona ha emesso nei suoi confronti un avviso orale, formale intimazione di astenersi dal compimento di ulteriori atti contrari alla legge con l’avvertimento che, in caso contrario, potranno applicarsi misure più gravose, come la sorveglianza speciale.