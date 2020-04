Osimo, sorpresi ad assumere stupefacenti nel parco: multati

Continuano i controlli delle Forze di Polizia in collaborazione con la Polizia Locale di Osimo per scoraggiare comportamenti rischiosi per la salute pubblica

OSIMO – Continuano i controlli delle Forze di Polizia in collaborazione con la Polizia Locale di Osimo per scoraggiare comportamenti rischiosi per la salute pubblica. Dall’inizio della settimana la Polizia locale ha elevato otto verbali da 400 euro ad altrettanti cittadini trovati fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo. Sono inoltre stati potenziati i controlli presso i luoghi di assembramento con particolare riguardo verso i parchi cittadini.

Mercoledì pomeriggio, 8 aprile, grazie alla segnalazione di un cittadino, due pattuglie della Polizia locale sono riuscite a cogliere in flagrante due osimani quasi trentenni, mentre assumevano stupefacenti in un parco cittadino. Il cittadino ha notato dei movimenti sospetti e ha avvisato la Centrale Operativa di via Molino Mensa dando preziose indicazioni per far intervenire tempestivamente le pattuglie i cui equipaggi, giunti sul posto, sono riusciti a tagliare ogni via di fuga ai giovani che sorpresi, non hanno potuto far altro che ammettere le loro colpe. Sul posto oltre alle pattuglie della Locale anche un equipaggio della Stazione dei Carabinieri di Osimo che ha provveduto a segnalare i due, con precedenti per droga, alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti mentre la Polizia locale ha elevato i verbali per la violazione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione e del divieto di assembramento.

Identico copione ieri pomeriggio, 10 aprile, quando un giovane osimano è stato notato passeggiare in un parco. Gli agenti della Locale hanno deciso di sottoporlo a controllo e il giovane ha goffamente tentato di sbarazzarsi di uno zaino al cui interno era contenuta della sostanza stupefacente. Anche in quest’occasione una pattuglia della Stazione Carabinieri di Osimo è prontamente intervenuta sul posto ed ha provveduto a sottoporre a sequestro la sostanza mentre la Polizia locale ha elevato il verbale per la violazione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione. Sarà segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore di sostanza stupefacente.

Come richiesto dalla Prefettura di Ancona, i controlli sul rispetto delle norme di rarefazione sociale, coordinati dal Commissariato di Polizia di Stato di Osimo, saranno ulteriormente potenziati durante le festività pasquali.