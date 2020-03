Osimo, incidente in via D’Ancona: un ferito a Torrette

Nell’urto il conducente dello scooter ha avuto la peggio ed è stato trasportato dall’ambulanza della Croce rossa in ospedale in codice giallo. L’uomo non è in pericolo di vita

OSIMO – Task force di soccorsi stamattina, 21 marzo, alla periferia di Osimo per un incidente. Alle 10.45 lungo via D’Ancona, in prossimità del distributore di benzina Esso a San Biagio, uno scooter Piaggio Liberty condotto da S.M., campano di 47 anni residente ad Osimo, e una Renault Megane condotta da G.A., anconetano residente ad Appignano di 50 anni, si sono scontrati.

Nell’urto il conducente dello scooter ha avuto la peggio ed è stato trasportato dall’ambulanza della Croce rossa di Osimo al nosocomio di Torrette in codice giallo. L’uomo non è in pericolo di vita. La dinamica del sinistro e le motivazioni della presenza su strada (autodichiarazione) sono ora al vaglio degli agenti delle municipale intervenuti.

Ieri pomeriggio invece gli stessi sanitari si sono portati al tiramisù per soccorrere una persona a terra, all’interno della cabina, in preda a un malore. L’anziano è stato portato all’ospedale in condizioni non gravi.