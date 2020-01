Osimo, controlli della Polizia sulle strade: fermato un uomo ubriaco al volante

OSIMO – Come richiesto dall’amministrazione comunale di osimo, nella serata di ieri, venerdì 3 gennaio, la Polizia locale di Osimo ha effettuato un servizio serale straordinario per aumentare la presenza e il controllo del territorio e supportare le forze di Polizia ad ordinamento statale impegnate nella repressione dei reati predatori perpetrati nel comune di Osimo e in quelli limitrofi in questi giorni.

Il dispositivo di controllo ha visto impegnati quattro agenti e due veicoli di servizio coordinati da un ufficiale. Durante il controllo della frazione di Osimo Stazione, lungo la statale 16, è stato intimato l’alt ad una Opel Corsa condotta da un 60enne di Falconara Marittima. Lo stesso, sottoposto al test dell’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a quasi il doppio del consentito.

Nel proseguo del controllo è emerso che pure che non poteva guidare in quanto la patente gli era stata sospesa da diversi anni e il veicolo condotto non era coperto da assicurazione. Inevitabile il sequestro della Opel con deferimento all’autorità giudiziaria del conducente per guida in stato d’ebbrezza e verbale per guida con patente sospesa finalizzato alla revoca definitiva del documento.