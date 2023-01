Osimo, crolla la copertura di palazzo Leopardi

OSIMO – Si è sentito un rumore sordo e poi il crollo in pieno centro storico a Osimo. Era da poco passato mezzogiorno oggi, 6 gennaio, quando i Vigili del fuoco del distaccamento di Osimo sono intervenuti a palazzo Leopardi. Parte della copertura era crollata. Sul posto la squadra dei pompieri del distaccamento di San Sabino e il funzionario tecnico della sede centrale di Ancona. I vigili hanno inibito l’uso dell’appartamento sottostante al momento non utilizzato. Fortunatamente infatti non c’era nessuno. Al vaglio le cause ma quasi sicuramente è stata l’usura di una trave vecchia, come tutto il palazzo, a farla crollare e a creare il caos.

Gli altri crolli

Sono diversi gli edifici in centro che necessitano di una rimodernata e che spesso fanno parlare di loro per piccoli crolli, accelerati nelle ultime settimane dallo sciame sismico. Ne è un esempio l’ex Corridoni in via Pompeiana, già transennato dopo l’ultimo episodio di calcinacci caduti in strada. Era il 2018 quando le piogge intense hanno dato la spinta finale al crollo di parte del tetto della ex Ragioneria già “vittima” dell’incuria. Anche in quel caso i residenti hanno udito un rumore sordo e hanno chiamato aiuto. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco con l’autoscala e una pattuglia dei vigili urbani. Stessa cosa per la vecchia chiesa della Misericordia, che sarà presto ristrutturata e in futuro riaperta al pubblico grazie ai fondi appena annunciati e previsti dall’Ufficio ricostruzione costituito dopo il terremoto del centro Italia del 2016.