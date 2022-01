Il Covid non frena la voglia di danza: apre a Filottrano la Luna dance center

FILOTTRANO – La Luna dance center ASD, giunta al suo 37esimo anno di attività, ha inaugurato una seconda sede a Filottrano dopo quella di Ancona, in via Villanova. La Luna è un’associazione no profit che dal 1985 si occupa di danza a 360 gradi. Centinaia di persone la frequentano e supportano ogni anno con amore: bambini, adulti e artisti internazionali. Le attività riguardano numerosi progetti culturali, corsi di ogni stile e livello, saggi, spettacoli, performance, conferenze, stage internazionali, borse di studio, scambi interculturali, campus, festival, corsi professionali e molto altro.

«La nostra intenzione è quella di offrire ai cittadini di Filottrano e dei comuni limitrofi la possibilità di vivere assieme a noi la meravigliosa arte della danza e di sentirsi parte di una comunità di appassionati nella quale poter comunicare, crescere, creare – dice Cristiano Marcelli, presidente dell’associazione -. Tutto questo vogliamo farlo integrandoci con rispetto e sensibilità nella comunità filottranese: la responsabile della sede sarà proprio una cittadina di Filottrano, Alessandra Caruso, che da tanti anni studia da noi ad Ancona e sta per conseguire il diploma di qualifica professionale con il corso di danza autorizzato dalla Regione Marche, che organizziamo in collaborazione con l’Accademia di Belle arti Poliarte di Ancona. In più lo spazio che utilizzeremo per le attività è all’interno della sede di un’associazione di Filottrano, la Happydance, che riceverà attraverso la nostra presenza il supporto per i costi d’affitto. Gli insegnanti coinvolti per i corsi sono per lo più quelli della nuova generazione, danzatrici e danzatori di talento che sono cresciuti con noi fin da bambini o che frequentano i corsi dell’Accademia Poliarte».

Il Covid non frena l’attività dell’associazione

L’iniziativa, dice lo stesso presidente, può sembrare un po’ folle: «Non abbiamo mai avuto una seconda sede in quasi 40 anni e ne apriamo una durante una pandemia. Sappiamo bene come tutti che il periodo non è facile ma abbiamo deciso di farci coraggio e rimboccarci le maniche cercando di creare nuove opportunità anziché disperarci».

Le lezioni di prova partiranno già da oggi ed è possibile prenotarle scrivendo un messaggio Whatsapp allo 071 2905204. La Luna vanta numerose partnership internazionali tra cui Folkwang University (Essen), Broadway dance center (New York), Edge dance center (Los Angeles) e una costante dal 2010 con i danzatori del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

In collaborazione con il Comune di Ancona organizza dal 2009 il Conero dance festival che, con il suo campus estivo, le sue performance in città, i laboratori creativi, gli spettacoli, le mostre e le conferenze, accoglie studenti e insegnanti provenienti da varie scuole nazionali, americane e europee. La Luna ha dato vita a numerosi collettivi di danza tra cui Luna Dance theater e Groovin Brothers, entrambi andati in scena in Italia e negli Usa. Costituisce anche il settore danza dell’Accademia di Belle arti Poliarte attraverso la quale organizza corsi professionali di danza autorizzati dalla Regione Marche e frequentati da tutta Italia con rilascio di qualifiche riconosciute a livello europeo.