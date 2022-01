Covid, Osimo si prepara allo screening per gli studenti delle superiori

OSIMO – Domenica 16 gennaio dalle 9 alle 15 sarà ripetuto lo screening rivolto stavolta agli studenti delle scuole superiori. Appuntamento al Palabaldinelli di Osimo per coloro che accusano ipotetici sintomi da Covid-19 o che sono stati a diretto contatto con persone risultate positive.

L’invito a partecipare è a tutti gli studenti osimani e dei Comuni della Valmusone. Adesso tocca a loro, dopo il giorno dell’Epifania dedicato ai più piccoli delle elementari e delle medie. Sono stati 531 i ragazzi che si sono sottoposti a tampone in quell’occasione e 33 quelli che sono risultati positivi e che quindi non sono potuti tornare sui banchi di scuola dopo le festività natalizie. Presente anche il sindaco Simone Pugnaloni con l’assessore ai Lavori pubblici Flavio Cardinali per la verifica del corretto svolgimento delle procedure Il palas insomma sarà riallestito, a un anno esatto, per la stessa attività che aveva interessato però tutta la popolazione.

«Un nuovo ringraziamento alla Regione Marche ed all’Asur per aver accettato la disponibilità del Palabaldinelli – ha commentato il primo cittadino -. Un ringraziamento speciale a tutto il volontariato osimano per aver accettato di collaborare con il personale sanitario, allo staff medico per il prezioso contributo, alla Osimo servizi, all’Astea, all’ufficio tecnico del Comune per mettere a disposizione ancora una volta le proprie professionalità per l’organizzazione di questa iniziativa a tutela della salute della nostra comunità». Domani invece, 15 gennaio, altra giornata di vaccinazione per la terza dose all’ospedale di Osimo solo su prenotazione. Rimandato a data da destinarsi l’open day al Poliambulatorio.

I contagi

A Osimo sono 876 le persone positive e 1.175 gli osimani in quarantena, Castelfidardo ne conta 385 a fronte di 517 in quarantena, Loreto 298 positivi e 472 in isolamento e Filottrano 216 e 300 in quarantena.

Le vaccinazioni vanno avanti a spron battuto peri i residenti della Valmusone, anche ai bambini. Nella sede della Croce azzurra di Sirolo ad esempio in una sola giornata questa settimana sono state 403 le dosi inoculate. Altri 400 cittadini prenotati per mercoledì 19 gennaio. Giovedì 13 il camper dell’Inrca in piazza Brodolini ha effettuato 30 tamponi, di cui sei molecolari.