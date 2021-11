Covid a Loreto, il sindaco chiude le scuole “Verdi”

LORETO – Loreto, città di quasi 13mila abitanti, conta oggi 112 positivi e 269 persone in isolamento. Un numero elevato in proporzione a città ad esempio come Osimo che, a fronte di meno di 35mila residenti, oggi conta 83 positivi e 138 persone in quarantena.

«Stiamo valutando misure più importanti per tutelare la salute di tutti, in questo momento delicatissimo in cui si assiste ad un aumento generalizzato dei contagi nella nostra città, con una media tra le più alte della regione. Sempre grande è la raccomandazione di prestare la massima attenzione e prudenza in ogni situazione», ha detto il sindaco Moreno Pieroni qualche ora prima di prendere una decisione importante. A chiusura della riunione del Coc, il primo cittadino ha deciso di chiudere la scuola primaria “Verdi” della Stazione per sette giorni per Covid e per permettere la sanificazione. In serata ha trasmesso un videomessaggio sulla pagina Facebook del Comune per raggiungere quanti più interessati possibili e ha emesso l’ordinanza di chiusura. In pratica la scuola rimarrà serrata da lunedì 22 novembre. Le lezioni avverranno in didattica a distanza. Chiuse tutte le mense. Non è escluso neppure che nei prossimi giorni vengano chiusi altri plessi. In linea con le misure di prevenzione del Covid-19, dopo la sanificazione della sala mensa delle scuola “Marconi” situata nell’edificio Scalabrini, stamattina, 20 novembre, è stata fatta la sanificazione della mensa della scuola “Verdi”. Insieme con il Consigliere delegato all’Istruzione Maria Teresa Schiavoni è stata ritenuto importante attivare ogni azione per la sicurezza degli alunni. La scorsa settimana è stato deciso poi di annullare gli ultimi incontri previsti nei comitati di quartiere e ogni altro evento pubblico.