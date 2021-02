Covid, a Loreto più controlli e intanto Filottrano chiude le scuole

LORETO e FILOTTRANO – La città di Loreto è l’unica ad aver emesso due ordinanze scattate martedì 16 febbraio e mercoledì 17, rispettivamente la chiusura delle aree pubbliche e delle scuole, e in queste ore prevede anche maggiori controlli.

Il sindaco Moreno Pieroni infatti spiega: «Vigileremo come sempre affinché le regole vengano rispettate da tutti e ci siamo già attivati chiudendo gli spazi pubblici e tutte le scuole e gli asili cittadini. La nostra Polizia Municipale è già al lavoro da giorni per un monitoraggio attento di tutto il territorio. Abbiamo rafforzato i controlli per quanto riguarda il rispetto delle quarantene domiciliari, con ispezioni a campione nelle abitazioni da parte della Polizia municipale, e anche per il rispetto del confine sud della Provincia. Il nostro Comune si trova in una zona particolare perché è un’appendice della provincia di Ancona quasi totalmente circondata dal territorio di quella di Macerata perciò non sarà facile perché molti loretani si recano nei Comuni limitrofi del maceratese per motivi di lavoro e avranno un’esigenza effettiva e giustificata per varcare i limiti provinciali».

L’allarme su diverse violazioni di quarantene in particolare era stato lanciato proprio domenica scorsa – 14 febbraio – dal primo cittadino che sta cercando di contenere la situazione. «Le legittime sollecitazioni in questo senso da parte di diversi loretani ci hanno portato a decidere per un’intensificazione dei controlli, per garantire il rispetto, anche nei centri commerciali».

Per quanto riguarda gli studenti che frequentano gli istituti superiori di Recanati, il sindaco ha avuto un colloquio con il dirigente scolastico del liceo Classico ”Giacomo Leopardi”, nel quale è stato definito che gli studenti residenti a Loreto possono proseguire la normale attività scolastica.

Filottrano intanto ha chiuso tutte le scuole cittadine fino alla definizione del quadro pandemico, per un massimo di 14 giorni. «Oggi (19 febbraio) si procede con lo screening degli studenti della scuola secondaria di primo grado per monitorare la situazione scolastica sul piazzale della sede della Protezione civile», comunica il sindaco Lauretta Giulioni. La didattica a distanza è già stata attivata. La decisione è stata presa dopo l’accertamento di alcuni casi di positività da Covid in classe. Dalle 8 di stamattina quindi si sottopongono a tamponi i docenti, poi le varie classi con ultimo turno alle 11.30, quando saranno controllati i fratelli degli alunni.