Covid-19, Castelfidardo attiva un numero per il sostegno

CASTELFIDARDO – Da oggi è possibile avere un’assistenza diretta per tutte le questioni riguardanti l’isolamento causa Covid a Castelfidardo. Un numero di assistenza alla popolazione attivo su Whatsapp 24 ore su 24 e disponibile per un contatto telefonico diretto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. È proprio l’Amministrazione comunale a comunicare di avere attivato il servizio “Info Covid” al 3357182840 per intercettare le esigenze delle fasce più esposte e fragili in questa delicata fase della pandemia.

Il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani aggiorna sulla situazione: «Le famiglie in situazione di isolamento sono circa 200. Molte non risultano ai nostri elenchi perché sono in isolamento fiduciario, altre non sono ancora state ufficializzate dal Servizio Igiene e salute pubblica della Regione. Per questo cerchiamo di arrivare direttamente ai soggetti in difficoltà in tempi brevi e risolvere al più presto situazioni difficili tramite un canale dedicato. Chiedo a tutti i cittadini di condividere questo numero il più possibile in modo da arrivare ai soggetti che hanno reale bisogno e magari hanno qualche dubbio sulla gestione della quarantena, dell’isolamento preventivo oppure nel caso di contatto stretto con persona positiva».

Fra le richieste più frequenti quella di sapere come gestire la raccolta rifiuti. «Sono sicuro che attraverso la collaborazione e la maggiore circolazione delle informazioni verremo fuori dall’emergenza ancora prima del previsto. L’andamento crescente della curva dei contagi testimoniato dall’inserimento della regione nella cosiddetta zona arancione, provoca comprensibili disagi e quesiti cui il personale preposto dei servizi sociali saprà fornire indicazioni utili. Quello offerto dunque è un supporto concreto, dunque, alle necessità di chi, in stato di quarantena od isolamento, si trova ad esempio in difficoltà per l’approvvigionamento di medicinali e beni di prima necessità o nella gestione dei rifiuti. Ricordo infine che per rimanere aggiornati su tutte le attività del Comune di Castelfidardo potete iscrivervi al canale Telegram https://t.me/ComuneCastelfidardo. Per quanto riguarda le emergenze, il numero di riferimento rimane invece quello di pronto intervento della Polizia locale, 071780404».

Anche Camerano si attrezza ma a partire dalle scuole. Quest’anno scolastico è stato molto complesso e mentre il mondo va in lockdown i figli continuano a crescere, a costruire il loro futuro, continuano ad affrontare novità ed ostacoli. Agli adulti il compito, e l’opportunità, di supportarli. “Sportello famiglia” è lo sportello di consulenza psicologica gratuito per genitori e studenti del Comune di Camerano. Uno spazio di riflessione sulle difficoltà e problematiche personali o relazionali dove si elaborano soluzioni che possono migliorare la qualità della vita psicologica di grandi e piccoli. Per informazioni e prenotazioni: dottoressa Carla Urbinati al 3476073390, dottor Andrea Lucantoni al 3388322711.