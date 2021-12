Covid, anche a Loreto l’obbligo di mascherine all’aperto

LORETO – Da domani, 8 dicembre, saranno obbligatorie le mascherine all’aperto a Loreto, l’ordinanza è stata firmata ieri sera (6 dicembre) dal sindaco Moreno Pieroni considerato l’aumento esponenziale dei contagi. Un’ordinanza quasi fotocopia rispetto a quella firmata dal capoluogo dorico. La città mariana, almeno per ora, è l’unica della Valmusone e Riviera del Conero che ha optato per questa decisione. Osimo infatti, città capofila, non ha annunciato alcun provvedimento restrittivo per le feste natalizie, se non il rafforzamento di quelli già in atto per prevenire il Covid.

In previsione delle festività natalizie insomma, da domani e fino al 9 gennaio, a Loreto sarà d’obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all’aperto, qualora non sia possibile mantenere sempre la distanza interpersonale di un metro e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati, nelle file, fatta eccezione per i più piccoli di sei anni e per le persone che presentano forma di incompatibilità certificata con l’uso continuativo delle protezioni. Pena sanzioni da 400 a mille euro.

«Dobbiamo cercare di adottare il massimo delle cautele possibili per trascorrere il Natale in tranquillità. Ho deciso di adottare l’ordinanza da domani perché proprio domani inizieranno le feste natalizie con l’accensione dell’albero, evento che darà il via a tutti gli altri rigorosamente all’aperto», ha detto il primo cittadino. A oggi i positivi sono 152 e le persone in quarantena 224, una percentuale molto più elevata rispetto a tutta la popolazione della provincia di Ancona, considerando anche la popolazione loretana che si aggira sui 12mila e 700 abitanti. L’impennata dei contagi a Loreto si è di poco affievolita nel fine settimana, un’escalation che le settimane scorse aveva portato il sindaco a chiudere la scuola primaria “Verdi” per una settimana con le mense scolastiche e ad attivare una task force di controlli per le strade. La scuola ha riaperto mentre le mense delle primarie potrebbero riaprire solo lunedì 13. Polizia locale e carabinieri sono già al lavoro per stanare assembramenti e scoprire se ci sono persone che, seppur in quarantena, girano lo stesso in città.

La situazione contagi in Valmusone

La situazione contagi nella vallata del Musone vede sicuramente il picco di gravità a Loreto. A Osimo, città di 35mila abitanti, i contagiati sono 111 e le persone in quarantena 221. Castelfidardo ha 68 positivi e 128 in quarantena. Filottrano ne conta 24 positivi e 40 in quarantena. Al momento parrebbe che i sindaci non hanno intenzione di prendere decisioni così drastiche.