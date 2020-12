Ormai tutti i Comuni della Valmusone si stanno muovendo per venire incontro alle famiglie in difficoltà. «Un gesto importante che si va ad aggiungere agli aiuti alle imprese e alle associazioni sportive», spiega il sindaco Ascani

CASTELFIDARDO – Ormai tutti i Comuni della Valmusone si stanno muovendo per elargire i cosiddetti buoni spesa alle famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid. Loreto l’ha fatto proprio questo weekend e da sabato 5 dicembre Osimo ha messo online il bando. Castelfidardo è alla sua “seconda volta”. Un sostegno concreto ed elargito in tempi rapidi, per anticipare i quali l’amministrazione comunale, d’intesa con tutti i gruppi consiliari, ha scelto i criteri ed emanato un nuovo bando pubblico per l’erogazione di buoni spesa alimentare destinato alle famiglie in difficoltà appunto a causa della crisi indotta dall’emergenza. «Un segno di vicinanza in un periodo difficilissimo, un gesto importante che si va ad aggiungere agli aiuti alle imprese e alle associazioni sportive ma soprattutto esprime unità di intenti – spiega il sindaco Roberto Ascani -. A gennaio lavoreremo anche per quelle attività rimaste fuori dal precedente bando».

Il buono spesa varia da un minimo di 200 a un massimo di 500 euro e potrà essere utilizzato per l’intero importo esclusivamente in un esercizio commerciale del territorio di residenza indicato nella domanda in un’unica soluzione o in più volte, comunque non più tardi del 28 febbraio 2021; nel caso non venga effettuata la scelta, il negozio sarà selezionato dal Servizio sociale.

Possono farne richiesta i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza covid-19 che presentano specifici requisiti di reddito, risparmio e liquidità.

Come funziona

Il buono spesa non può essere ceduto e non può essere utilizzato per l’acquisto di bevande alcooliche o superalcooliche ma soltanto per generi alimentari e di prima necessità. Gli esercizi commerciali e il Comune si riservano la facoltà di effettuare i dovuti controlli, anche a campione e con l’eventuale collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Inps sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.



La richiesta deve pervenire ai servizi socio-educativi entro le ore 12 di lunedì 14 dicembre nella forma di autodichiarazione sostitutiva compilando l’apposito modello (disponibile sul sito istituzionale) predisposto dall’Ente e inviandolo a mezzo mail (buonospesa@comune.castelfidardo.an.it) o a mezzo WhatsApp al numero 3714774495.