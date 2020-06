Covid-19 Osimo, consegnati oltre 800 buoni spesa per 193mila euro

In totale sono pervenute 878 istanze di cui 728 soddisfatte, 80 escluse e 70 risultate doppie o triple di domande già inoltrate. Sono questi i numeri definitivi della solidarietà a Osimo per l'emergenza

OSIMO – È stato assegnato un importo pari a 193mila e 804 euro totali per la distribuzione di buoni spesa al Comune di Osimo per la fornitura di generi alimentari e di prima necessità ai nuclei familiari bisognosi durante l’emergenza Covid. «L’Ufficio Servizi sociali ha proceduto con la raccolta e la relativa istruttoria delle istanze presentate dai cittadini dal primo aprile al 16 dello stesso mese e poi dal 24 aprile al 29, sempre di aprile, con consegna dei buoni fino al 7 maggio. In totale sono pervenute 878 istanze di cui 728 soddisfatte, 80 escluse e 70 risultate doppie o triple di domande già inoltrate – spiega l’assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni -. 12 sono stati gli esercizi commerciali che hanno manifestato il loro interesse a fornire generi alimentari e di prima necessità con l’utilizzo di buoni spesa». Le associazioni del volontariato locale, Croce rossa e Confraternita Misericordia di Osimo Stazione, sono state partners molto importanti perché si sono fatte carico della consegna “porta a porta” e in sicurezza dei tremila e 876 buoni spesa assegnati alle 728 famiglie.

«Durante la quarantena non sono mancate anche le belle notizie: ci sono state imprese che si sono rese utili provvedendo alla sanificazione e disinfezione gratuita degli abitacoli delle auto di Polizia, Carabinieri, Croce Rossa, panetterie e pasticcerie che hanno offerto i loro prodotti alle famiglie più disagiate della città, proprietari di casa che hanno rinunciato ad un mese di affitto sapendo delle difficoltà economiche e lavorative del proprio inquilino – continua Andreoni -. Abbiamo tutti passato un periodo difficile dove però abbiamo, anche, riscoperto la gentilezza, la solidarietà e la capacità di empatia tra le persone. Grazie a quanti si sono resi protagonisti di questi e tanti altri piccoli e grandi gesti (compiuti a volte nel più assoluto anonimato e con forte senso di generosità) che hanno scaldato il cuore e che hanno rappresentato un’iniezione di fiducia e di energia nell’affrontare una situazione complicata che tutti ci auguriamo aver messo definitivamente alle spalle».