Covid-19, a Loreto attivata l’assistenza scolastica per giovani in difficoltà

Riprende con una veste del tutto nuova, online, un servizio molto importante per la comunità, che si è dovuto interrompere a causa dell'emergenza sanitaria. Il sindaco fa il punto dei contagi in città

LORETO – È un sostegno concreto ai cittadini più esposti e fragili. Il Comune di Loreto continua la propria opera di vicinanza alla comunità in queste settimane di isolamento e di maggiore incertezza attraverso l’attivazione, con una delibera di giunta, del servizio di assistenza educativa-scolastica rivolto ai ragazzi con difficoltà di apprendimento.

«Riprende quindi con una veste del tutto nuova, online, un servizio molto importante per la comunità, che si è dovuto interrompere a causa dell’emergenza sanitaria – ha specificato il sindaco Paolo Niccoletti -. Il servizio è organizzato dai servizi sociali comunali di concerto con l’equipe dei servizi socio sanitari che segue i ragazzi e con la collaborazione della cooperativa Medihospes. Questa iniziativa testimonia che stiamo provando a tornare sui sentieri di una parziale normalità, compatibilmente con le norme cui dobbiamo rispondere, anche da un punto di vista didattico, il tutto a vantaggio soprattutto di quelle fasce della popolazione più debole che hanno ancora maggiore necessità di un supporto e che come amministrazione comunale non vogliamo in alcun modo lasciare indietro. In questo senso diventa fondamentale anche il contributo che può arrivare dalla tecnologia nel raggiungere il più elevato numero possibile di cittadini».

I dati trasmessi al Primo maggio indicano cinque loretani in isolamento preventivo e 30 positivi, due dei quali in ospedale. Il primo cittadino aggiunge: «Dopo 50 giorni di ospedale e lotta contro il Coronavirus e due tamponi negativi, finalmente la Croce rossa di Loreto porta a casa un nostro concittadino. Siamo felici per lui e per tutta la città, forza Loreto».