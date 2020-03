Castelfidardo, il sindaco: «Calma, non deve diventare una caccia all’untore»

Roberto Ascani lamenta l'utilizzo dei mezzi più disparati per additare cittadini visti camminare per strada come contagiose. «Usate i mezzi ufficiali. Noi abbiamo una lista di nomi delle persone in isolamento per sostenerle tra spesa e farmaci»

CASTELFIDARDO – Il momento dell’emergenza non è cessato, è ancora difficile, ma per contrastare il nemico invisibile e supportare l’operato delle Forze dell’Ordine, degli operatori socio-sanitari e di tutti coloro che mantengono in attività i servizi essenziali, occorre equilibrio e collaborazione da parte dell’intera cittadinanza.

Il sindaco Roberto Ascani lancia un altro accorato appello dopo quello di ieri, 24 marzo, affinché si mantenga la calma e il comprensibile nervosismo di questi giorni non degeneri in una sterile caccia all’untore.

«Ci giungono attraverso i più disparati mezzi, segnalazioni di ipotetici casi di mancato rispetto della quarantena: c’è chi sostiene di vedere in circolazione individui affetti da Coronavirus e chi avendo notato l’ambulanza presso qualche abitazione privata, trae conclusioni affrettate. Voglio rassicurare che i nostri Uffici comunali hanno una lista ben precisa (ovviamente tutelata dalla privacy) con i nominativi delle persone in stato di isolamento, lista sulla cui base vengono effettuati controlli, servizi a domicilio e raccolta differenziata ad hoc. Chiunque abbia eventuali sospetti di violazione delle norme di quarantena è invitato ad utilizzare canali e forme ufficiali, assumendosi per iscritto la responsabilità di ciò che denuncia». Allo scopo, i numeri da contattare sono: 071780007 (Carabinieri-Comando Stazione Castelfidardo) e 071780404 (Polizia locale).

La farmacia comunale Centro di via Mazzini intanto è aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 20 tutti i giorni fino a fine emergenza per offrire un servizio più completo e protetto distribuendo gli accessi su una fascia temporale più ampia. A maggior tutela dell’utenza è stata inoltre attivata la modalità a “battenti chiusi”, che consente di servire un cliente alla volta evitando la creazione di aggregazioni all’interno del locale.

Rimane inoltre attivo attraverso il Coc, centro operativo comunale, il numero di emergenza 335/7182845 riservato alle persone in quarantena o che non dispongono di assistenza familiare, per richiedere la consegna a domicilio dei medicinali e di altri generi di prima necessità.