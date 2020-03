Coronavirus, dalla Prefettura i numeri del contagio in Valmusone

OSIMO – Anche in Valmusone sono arrivati i dati aggiornati della Prefettura sul numero dei contagi Covid-19: «Possiamo accertare i contagi segnalati attraverso i medici di medicina generale che ad Osimo sono due. Gli altri, presumibilmente quattro-cinque casi, sono passati attraverso le strutture ospedaliere che non sono presenti nella lista della Prefettura. In isolamento ci sono circa 60 persone», comunica il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni.

Castelfidardo invece ne conta 13 di positivi e Loreto ne ha ufficializzato uno più 16 in isolamento preventivo. «L’amministrazione comunale, la Croce rossa e la Protezione civile di Loreto proseguono nella loro opera di controllo, assistenza e vicinanza alla popolazione, disinfezione delle strade e dei marciapiedi, tuttavia solo con la consapevolezza e quindi la collaborazione da parte di tutti riusciremo a superare le difficoltà che abbiamo di fronte», dice il sindaco loretano Paolo Niccoletti.

Don Dino Cecconi dal duomo di Osimo ha lanciato un messaggio positivo, di forza e incoraggiamento ai fedeli osimani tramite un videomessaggio che in un attimo ha fatto il giro del web.

«Cogliamo la capacità della resilienza, che tradotta significa saper abbozzare – dice il parroco -. Ci troviamo in una situazione in cui devi reagire, non negativamente o in maniera disperata, ma tirando fuori un frutto positivo. Non bisogna essere vittime della situazione ma capire che cosa di buono ognuno di noi può tirare fuori da questo momento, per crescere anche in questa situazione di debolezza, reclusione o malattia. Nessun fatto è solo negativo».

L’Amministrazione comunale intanto ha pensato di contattare tutte le categorie produttive per conoscere tra i loro clienti chi effettuava servizio di consegna alimenti a domicilio e ha elaborato un volantino disponibile sul sito.