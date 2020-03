Coronavirus, la Osimo Stazione Conero dribbling dona soldi alla Misericordia

OSIMO – Anche se gli allenamenti e le partite sono state sospese, i vicini, l’Osimo Stazione Conero dribbling, sono voluti scendere ugualmente in campo ma per la beneficenza. Squadra, staff tecnico e dirigenza hanno infatti deciso di devolvere il proprio tesoretto composto da multe per squalifiche, torelli e ritardi a una Pubblica assistenza di Osimo, la Misericordia. Quei soldi, inizialmente destinati a finanziare la consueta serata di fine anno, saranno invece impiegati per un più alto fine.

«I ragazzi hanno preferito fare questo gesto cui è seguito anche quello di vari dirigenti – spiega il direttore sportivo Andrea Belli -. Un gesto che ci è sembrato doveroso in questo momento. Per il resto, la squadra sta cercando di tenersi in forma, ma immaginiamo che sarà difficile riprendere i campionati. Attualmente il calcio è l’ultimo dei pensieri, ci sono altre priorità. Sono giorni difficili per tutto il Paese, alle prese con il Coronavirus e una quarantena forzata ma quantomai necessaria per fermare l’emergenza».

La Misericordia intanto lancia il suo appello a tutti gli osimani: «Se avete necessità di comprare un farmaco in farmacia oppure per la semplice spesa non rischiate di uscire, contattateci e vi porteremo a casa ciò di cui avete bisogno. Il servizio che offriamo è completamente gratuito, pagherete solo ciò che acquistate. Il servizio è svolto con il patrocinio del Comune di Osimo e in collaborazione con l’associazione Val.Co Marche».