Ansia da Coronavirus, la Misericordia offre supporto psicologico: ecco come chiedere aiuto

OSIMO – La Misericordia di Osimo ha attivato un servizio di sostegno psicologico, “Nessuno è solo”, per tutti coloro che si sentono oppressi in questo momento di emergenza Coronavirus. Per usufruire del sostegno occorre telefonare al numero 3713680333: risponderà la life coach dottoressa Paola Guasco dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18. Il servizio è gratuito.

Sono tante le chiamate già ricevute da parte di osimani che si sentono oppressi in questo momento particolare di difficoltà.

Nei primi giorni di attivazione del servizio di consegna a domicilio di farmaci e spesa, svolto in collaborazione con la Valco Marche con il patrocinio del Comune di Osimo, i mezzi della confraternita hanno percorso oltre 450 chilometri per evadere tutte le richieste. Un’ambulanza con un equipaggio di volontari della Misericordia è stata attivata dalla sala operativa emergenze nazionale ed è partita per la Lombardia in supporto dei colleghi e del personale sanitario dell’Areu 118 di Milano.

«Sono giorni frenetici questi che stiamo vivendo tutti, che hanno cambiato la nostra quotidianità ma che hanno fatto emergere gli aspetti più positivi nelle relazioni umane, come quello della solidarietà, del supporto reciproco, veri pilastri nella storia delle Misericordie d’Italia che dal 1244 donano umanità al mondo – commenta Claudio Gioacchini, governatore della Misericordia Osimo –. I nostri volontari donano tempo e impegno in questa missione, sono a disposizione per dare una mano concreta a tanti osimani e ricevono a loro volta solidarietà da altri».

Il plauso del vicesindaco e dell’assessore Servizi sociali Paola Andreoni: «In questi giorni di responsabilità ma anche di solidarietà continua il prezioso e fondamentale servizio dei volontari della Misericordia di Osimo Stazione, che hanno intensificato il servizio di consegna dei farmaci e della spesa a domicilio per i più vulnerabili. Ad oggi sono state molte le consegne dei farmaci e tantissime le consegne di spese alimentari, servizi a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse, o persone non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre o sottoposti alla misura della quarantena a cui è assolutamente raccomandato di non uscire di casa. Il servizio gratuito è attivo, grazie all’associazione, su tutto il territorio comunale».