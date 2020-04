Coronavirus, due tamponi positivi alla rsa di Filottrano

FILOTTRANO – È ancora difficile la situazione alla rsa di Filottrano. «Purtroppo mi sono stati appena comunicati gli esiti di due tamponi risultati positivi – dice il sindaco Lauretta Giulioni -. Voglio rassicurare tutti i miei concittadini del fatto che le procedure di isolamento e di quarantena necessarie sono già state avviate e che la situazione è sotto controllo. Raccomando ancora il rispetto delle regole che noi tutti conosciamo. Ricordiamoci di indossare sempre le mascherine e per qualsiasi necessità rivolgiamoci al numero verde del Comune».

Il Comune si è attivato per sostenere il sistema sanitario regionale, promuovendo una raccolta fondi per l’acquisto di un’unità radiografica mobile da destinare all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi per le attività di accertamento dei casi di contagio Covid-19 e per altre finalità di contrasto dell’emergenza epidemiologica. Chi volesse dare il proprio contributo può versare la donazione all’Iban: IT62F0854937360000000005314 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Filottrano alla Banca di Filottrano, sede centrale. Deve essere riportata la causale: “Erogazione liberale articolo 66 DL 18 del 17 marzo 2020 per acquisto di unità radiografica mobile per accertamenti Covid-19”.

«La nostra è una grande comunità, molto coesa e generosa – continua il sindaco –. Sono convinta che molti concittadini risponderanno positivamente a questa raccolta. Dobbiamo sostenere nel nostro piccolo chi sta lottando giorno e notte per sconfiggere il Coronavirus e salvare tante vite umane. Da parte della città di Filottrano un caloroso ringraziamento ai fratelli Lardini, alla ditta Nicoletti, ai volontari della Protezione civile e dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo e a tutti coloro che stanno dando un contributo per superare l’emergenza».