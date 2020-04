Coronavirus, controlli sulle strade: un denunciato e tre multati

Il provvedimento nei confronti di un uomo per guida con patente revocata e falsa attestazione a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato anche sanzionato per la violazione delle norme di contenimento dell’epidemia in atto

OSIMO – In tutta la Valmusone e la Riviera del Conero, i Carabinieri della Compagnia di Osimo hanno intensificato i controlli sul territorio con posti di blocco per accertare il rispetto delle stringenti norme di condotta emanate recentemente. Durante l’attività sono state controllate 197 persone e 288 esercizi commerciali, una persona è stata denunciata e per tre è scattata la multa.

Più in particolare, nel corso di una verifica effettuata sulla strada statale 16 ad Osimo Stazione, ieri, 3 aprile, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno intimato l’alt ad un uomo, 40enne, alla guida di una Lancia Y, risultato poi non autorizzato a spostarsi in quella circostanza. Dall’accertamento eseguito sui documenti di guida e circolazione sono emerse irregolarità: gli era stata revocata la patente nel 2006 e per la guida stava usando un permesso provvisorio rilasciato, dopo falsa dichiarazione, dalla Polizia locale di Falconara Marittima nel marzo scorso. L’uomo è stato denunciato per guida con patente revocata, falsa attestazione a pubblico ufficiale e poi sanzionato per la violazione delle norme di contenimento dell’epidemia in atto. Tutta la documentazione in suo possesso è stata ritirata e sottoposta a sequestro.