Coronavirus, a Castelfidardo anche il cimitero sarà chiuso al pubblico

CASTELFIDARDO – Si va verso la chiusura anche del cimitero, almeno per la visita ai defunti. Resteranno attivi ovviamente i servizi di sepoltura, anche se con le ben note restrizioni. Il Decreto infatti non consente la celebrazione di funzioni religiose per evitare gli assembramenti, e in caso di decesso la salma potrà essere accompagnata al cimitero esclusivamente dai parenti prossimi, unici autorizzati ad accedere all’area, sempre garantendo le distanze di sicurezza.

La visita ai defunti del resto non rientra tra gli spostamenti di stretta necessità previsti dal Decreto, ma la decisione del sindaco Roberto Ascani verrà presa in via precauzionale, probabilmente fino alla data del 3 aprile. Per lo stesso motivo verrà disposta anche la chiusura del parco del Monumento, oggetto di controlli negli ultimi giorni da parte degli agenti di Polizia Municipale.

Stessa decisione è stata presa anche a Osimo, dove da sabato 14 è chiuso il parco giochi a Campocavallo e il parco Verdenergia gestito da Astea. «Una decisione non facile da prendere ma necessaria per tutelare la salute di tutti – ha spiegato il presidente del consiglio comunale Giorgio Campanari -. Sarà più bello tornarci a correre e andare in bici quando tutto sarà passato. Ma adesso no, adesso è giusto chiudere».