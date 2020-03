Coronavirus, stress da quarantena. A Osimo ecco l’aiuto per famiglie e anziani

OSIMO – La situazione di emergenza da Coronavirus mette a dura prova anche la nostra salute psicologica, in particolare quella dei più anziani ma anche dei bambini. Ecco allora alcune iniziative di sostegno a famiglie e anziani per alleviare lo stress da isolamento.

Le case di riposo del territorio, dove le visite esterne dei parenti sono state interrotte, hanno sfruttato la tecnologia promuovendo l’utilizzo delle video chiamate attraverso Skype o Whatsapp. «Abituati al tradizionale incontro tra l’ospite e il parente, inizialmente l’idea del dialogo virtuale sembrava più delegata al popolo giovanile – ha dichiarato Iacopo Bellaspiga, presidente della Fondazione Recanatesi di Osimo – ma è stata sufficiente una prima prova concreta a dar merito a un risultato soddisfacente. Un dialogo online tra nonna e nipote attraverso un Ipad ha commosso operatori e personale sanitario. Un’idea contro la solitudine in questo difficile momento che noi tutti stiamo attraversando».

Il Comune di Osimo fin dai primi giorni dell’emergenza Coronavirus ha attivato il servizio di compagnia telefonica rivolta agli anziani. Il problema della solitudine per loro, quasi sempre privi di collegamenti telematici, in questo periodo rischia di aggravarsi particolarmente. «Sono informati sulla situazione ma hanno bisogno di parlare – ci spiega Silena, un’operatrice del servizio – perché le loro giornate sono lunghe e non passano mai. Raccontano della loro vita, della famiglia e dei loro problemi di salute. In questi giorni viene loro a mancare anche il contatto con un vicino o una vicina alla quale andavano abitualmente a far visita. Il Coronavirus è una paura in più per loro, ma hanno più paura di rimanere isolati e senza nessun aiuto».

L’associazione osimana “Un caldo abbraccio” si rivolge invece ai genitori e ai loro figli attraverso il progetto “Salute mentale e Coronavirus”. «Sappiamo che è difficile trovare un equilibrio ora – spiega la presidente Irene Caputo – per questo vogliamo aiutare le persone a stare in salute. Offriremo un supporto per rimanere in relazione e sentirsi meno soli attraverso i nostri canali, e ogni due giorni proporremo una specialità di un membro dell’associazione per aiutare le persone a vivere questo periodo in casa, prendendosi cura di corpo, mente, emozioni e relazioni. Non è un momento facile, ai bambini manca lo stare con gli amici, l’attività all’aria aperta e la scuola. Per questo il supporto alle famiglie in questo momento è fondamentale».

Le Liste Civiche di Osimo propongono invece un sostegno psicologico a distanza gratuito. Il servizio viene garantito in collaborazione con il dott. Alessandro Domesi (3491603005 o 0712411880) con la dott.ssa Martina Bora (3315429297).