Controlli, notte di servizi intensi per la Polizia locale di Castelfidardo

CASTELFIDARDO – A un anno di distanza dalla partecipazione ed aggiudicazione di un importante progetto del Ministero dell’Interno finalizzato alle attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, dopo una fase di formazione specifica e acquisizione dei necessari strumenti investigativi (drug test, narco test ed etilometro di ultima generazione), la Polizia Locale di Castelfidardo ha messo in campo i primi servizi mirati al controllo del territorio. Impiegate in nottata tre autoradio, un ufficio mobile della Polizia locale con orario 21-4 coadiuvate dall’unità cinofila della Polizia locale di Tolentino, il pastore tedesco Billy. I controlli operati su strade, parchi, giardini e locali pubblici hanno generato numeri imponenti. Oltre 100 i conducenti di veicoli controllati ed altrettanti passeggeri ed avventori di pubblici locali; contestate in quattro circostanze guide in stato di ebbrezza alcolica con relativo ritiro della patente di guida, due omesse revisioni; un mancato fermo all’alt (in corso le indagini per l’identificazione); una velocità pericolosa in ore notturne, una guida contromano, due divieti di sorpasso.

Il dispositivo si ripeterà

Dal comando di piazza Leopardi fanno sapere che il dispositivo si ripeterà anche nei prossimi mesi per dare continuità ai controlli e sicurezza all’intero territorio a sud di Ancona ed evitare che serate di sano divertimento possano trasformarsi in tragedie come la recente cronaca drammaticamente ci ricorda. La curiosità suscitata dal lavoro certosino del pastore tedesco ha attirato l’attenzione di tante persone.