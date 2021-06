Osimo, consiglio di quartiere a San Biagio: ecco come cambia la viabilità

OSIMO – Il nodo viabilità continua a tenere banco a Osimo, specialmente in alcuni quartieri, i più grandi e trafficati. Proprio ieri sera, 15 giugno, si è svolto a San Biagio un consiglio di quartiere in gran parte dedicato alla questione viabilità. Come annunciato nei giorni scorsi, il tavolo tecnico permanente che ogni settimana si incontra in Comune per trovare soluzioni alle problematiche viarie dei quartieri ha già affrontato quelle relative alla zona di San Biagio.

Chiusura dell’incrocio di via Ancona

«Le soluzioni sono state illustrate all’assemblea pubblica ottenendo riscontri positivi. I residenti si sono detti d’accordo alla chiusura dell’incrocio tra via Ancona e via San Biagio – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Appena predisposti i documenti da parte della Polizia locale e concordato il tutto con Anas, il Comune provvederà a chiudere l’accesso su via Ancona da parte degli automobilisti che scendono da via San Biagio, i quali dovranno passare per via Tenco e immettersi sulla Septempedana 361 tramite la rotatoria davanti Eurospin. Solo chi proviene da Osimo potrà entrare in via San Biagio, mentre chi transita su via Ancona in direzione Osimo potrà immettersi in via San Biagio usando via Manzoni (in zona banca) o la rotatoria di fronte Eurospin».

Cambio di viabilità di fronte al cimitero

Altra questione sulla quale i residenti hanno espresso parere positivo è il cambio di viabilità di fronte al cimitero, considerato un punto pericoloso soprattutto per i pedoni. Per costringere le auto a rallentare la velocità, il Comune predisporrà dei posti auto a spina di pesce lungo l’attuale carreggiata di via San Biagio prospiciente l’entrata vecchia del cimitero, obbligando le auto a passare nel parcheggio, con una chicane a doppia curva che costringerà a rallentare la velocità.

Messa in sicurezza di bivio Gambone

Sulla messa in sicurezza di bivio Gambone, l’incrocio per Offagna tra via Ancona e via Montegallo, il Comune ha ribadito invece l’impossibilità di realizzare una rotatoria per mancanza di spazio. L’ipotesi di realizzarne una ovale più a valle, di fronte alla banca, nell’incrocio con via Parini, è al vaglio dell’Amministrazione comunale. La soluzione sarà presentata ad Anas competente su via Ancona, ma l’ente nazionale ha comunicato da tempo la sua perplessità alla realizzazione di nuove rotatorie e dunque non sarà semplice arrivare ad un accordo. Nel qual caso, la rotatoria permetterebbe di evitare l’attraversamento di via Ancona da parte di chi scende da Offagna. Sarebbero infatti obbligati a svoltare a destra in direzione Osimo e risalire verso Ancona passando per la nuova potenziale rotonda finanziata da Anas.