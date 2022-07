Osimo, il consigliere civico Antonelli: «Asfaltate la strada del santuario»

OSIMO – Si sono da poco conclusi a Campocavallo di Osimo i lavori di riqualificazione della condotta idrica comunale nel tratto di via Cagiata che va dal crociale antistante la chiesa fino a via Covo. «Considerando le continue rotture verificatesi in quel tratto negli ultimi mesi, si è trattato di un’opera necessaria e non più rimandabile. La ditta esecutrice ha ben operato cercando di limitare il disagio arrecato alle famiglie residenti e ha ripristinato l’asfalto limitatamente agli scavi che si sono resi necessari per la sostituzione delle condotte, così come richiesto dall’amministrazione – afferma il consigliere delle Liste civiche Sandro Antonelli -. A questo punto, dato che il manto stradale è cosparso di toppe e ripristini dell’asfalto per l’intera larghezza della carreggiata, auspichiamo che l’amministrazione intervenga programmando la riasfaltatura completa del tratto». Il tutto prima del grande appuntamento sportivo in programma questo fine settimana, chiede Antonelli: «Tenuto conto che nel fine settimana lo stesso tratto di strada sarà interessato dal transito del 21esimo Gran Premio “Adalberto Gabrielloni”, dedicato alla memoria del compianto dirigente del Club ciclistico di Campocavallo, auspichiamo un intervento tempestivo dell’amministrazione per ripulire la strada e metterla in sicurezza».

Il sindaco Simone Pugnaloni rassicura: «Come detto in consiglio di quartiere, richiederemo l’asfaltatura completa mentre per la gara di domenica vedremo di far ripulire bene».