Osimo, un concerto in memoria di Emanuele Gualini

OSIMO – In memoria dell’osimano Emanuele Gualini, annegato il 29 agosto 2020, a 36 anni, al largo della spiaggia dei Lavi a Sirolo dopo un tuffo, si è tenuta sabato sera 3 settembre sul litorale di Porto Recanati una grande serata-concerto utile anche per raccogliere fondi per il laboratorio di musicoterapia nato dopo la sua morte. Presenti i familiari e diverse band che hanno cantato e l’hanno più volte ricordato con affetto. «Tanta bella energia sprigionata, tanto calore ricevuto e tanta consolazione. Grazie di cuore a tutti», dice il padre Silvio.

L’osimano era un educatore scolastico di bambini con disabilità. Amava la musica e suonava la chitarra nella band punk-rock The Livermores. Da quel 29 agosto tutto si è fermato per la famiglia e per coloro che l’hanno amato, che però hanno voluto trasformare il dolore in forza per gli altri. In sua memoria è stato pensato il progetto “Suona con me”, un laboratorio esperienziale di musicoterapia dedicato proprio ai bambini con disabilità per dare loro, attraverso la musica, un nuovo strumento di comunicazione inclusiva. In collaborazione con Quiedora Osimo, associazione di volontariato per l’accompagnamento e sostegno a persone in difficoltà socio relazionale, la famiglia, la sua band e l’etichetta I buy records, pochi mesi dopo la sua morte è nata una raccolta fondi. Oggi il progetto è partito alla grande e dà aiuto a bambini che ne hanno bisogno.