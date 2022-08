Osimo, il Comune in aiuto delle famiglie per affitti e bollette

OSIMO – Il Comune di Osimo arriva in aiuto con due avvisi per la concessione di contributi, uno a sostegno degli affitti e delle utenze e uno per i servizi educativi e scolastici, entrambi seguiti in prima persona dall’assessore ai Servizi sociali e vicesindaco Paola Andreoni, in scadenza il 30 settembre. Le risorse disponibili sono pari a 166mila e 450 euro e i cittadini residenti in possesso di attestazione Isee 2022 inferiore o pari a 20mila euro per la misura “affitti” e 25mila euro per la misura “utenze” possono avere accesso ad entrambe. L’entità del beneficio per gli affitti prevede contributi straordinari per il sostegno al pagamento del canone dell’abitazione principale (mille euro per nuclei familiari con un Isee inferiore o uguale a cinquemila euro, 800 per Isee da cinquemila a diecimila, 600 da diecimila a 20mila). Per quanto riguarda invece le bollette, i contributi straordinari diretti ai cittadini titolari di utenze domestiche a sostegno del pagamento delle stesse, riferite all’anno 2022, prevedono 250 euro per energia elettrica, 250 per gas e 200 per acqua. L’amministrazione comunale di Osimo ha previsto anche una seconda forma di sostegno poi, per le famiglie con figli che si sono avvalse nell’anno scolastico 2022 di servizi educativi e scolastici. Il fondo a disposizione è di circa 200mila euro.

Il reddito di cittadinanza

Ad oggi risultano 130 i nuclei familiari che ad Osimo prendono il reddito di cittadinanza, di cui 56 a carico del Comune e 74 dei Centri per l’impiego. Quelli impiegati nei vari Puc l’anno scorso sono stati 43, tra ambito sociale e quello culturale. Per quanto riguarda i Puc di stampo sociale, sono quattro i progetti avviati ad Osimo: “Comune Sicuro” che nel 2021 ha visto impiegati sei beneficiari del reddito, nove quest’anno; “Supporto attività comunali” con tre persone coinvolte nel 2021 e due quest’anno; “Attività ausiliarie nei refettori scolastici” avviato dalla Asso con cinque beneficiari di Rdc nel 2021 e 10 nel 2022, e “Insieme si può” attivato alla Misericordia nel 2022 con tre persone impiegate. I Puc di ambito culturale sono stati invece due: “Attività ausiliarie guardiania alla mostra Gianini – Luzzati cinema di animazione” (aperta il 3 luglio in chiusura l’11 settembre) con cinque percettori di reddito coinvolti, e “Attività ausiliarie biglietteria mostra di Keith Haring” (che si è svolta dal 15 maggio al 19 settembre 2021) a palazzo Campana con tre beneficiari.