Le colonnine per la ricarica dei veicoli a Osimo si prenotano con una app

OSIMO – Il processo di attivazione e inserimento delle colonnine di ricarica in uno dei più grandi network internazionali del settore si è concluso con successo a Osimo. Da questa settimana sarà possibile infatti usufruire della ricarica elettrica dei veicoli attraverso l’app Nextchange con la completa automazione del processo di erogazione e pagamento del servizio. L’inserimento nel network prevede la promozione della colonnina e l’individuazione attraverso la mappa del punto preciso di ricarica. La stazione è dotata di quattro punti di allaccio con potenza di 22kw ciascuno e permette una ricarica veloce anche di veicoli con batterie di grandi capacità.

«L’app permette inoltre di prenotare la postazione e programmare così la ricarica il tutto in maniera automatica ed è predisposta per informare gli utenti che le colonnine sono installate all’interno di un parcheggio coperto e videosorvegliato – spiega l’amministratore delegato della Osimo servizi Jacopo Angeletti -. Va sottolineato che buona parte dell’energia destinata alla ricarica degli autoveicoli è “pulita” e proviene infatti dagli impianti Fftovoltaici installati sopra al maxiparcheggio su iniziativa dell’Amministrazione comunale con il supporto della Osimo servizi spa ed hanno rispettivamente una potenza di 36kwe 51kw».

Si è conclusa poi in queste ore l’installazione in tutto il centro storico dei nuovi cartelli informativi per la promozione dell’utilizzo delle app per la sosta. La fornitura dei cartelli è stata fatta in collaborazione con le due società che offrono il servizio di pay-parking con pagamenti digitali elettronici, Easy park e My Cicero.