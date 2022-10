Cinema, premiato il cortometraggio “Osimo wanted”

OSIMO – La Sab, Scuola delle arti per bambini e bambine, e il regista Nikola Brunelli hanno ricevuto, con il loro film “Osimo wanted”, il premio per il “Miglior video scuole secondarie di primo grado” alla 13esima edizione del “TimeLine film festival” di Carate Brianza, un concorso internazionale di film realizzati da studenti e giovani registi che ha lo scopo di promuovere e stimolare attraverso la produzione filmica la creatività, l’intercultura e la diversità. «Siamo onorati per questo riconoscimento, considerato che il Tlff è un festival di respiro internazionale che quest’anno ha ricevuto duemila e 700 cortometraggi da tutto il mondo. Già essere selezionati è una vittoria ma ricevere il primo premio per le scuole è una grande gioia – afferma la direttrice di Sab Natalia Paci.

«Con “Osimo wanted” abbiamo affrontato il tema delicato e importante del bullismo utilizzando il genere western. Un piccolo lavoro di cui siamo fieri grazie ai piccoli interpreti del film, i bambini della Sab di Osimo (anno creativo 2020-2021), coordinati da Costanza Maria Carletti, che hanno messo impegno ed entusiasmo in questo progetto e per merito della grande professionalità del regista Brunelli. Grazie di cuore al Tlff, alla sua giuria, all’istituto scolastico “Leonardo Da Vinci” e al professor Antonio Risoluto».