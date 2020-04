Ciclovia Musone, dalla Regione 650 mila euro per il tratto osimano

OSIMO – Una pista ciclabile per collegare Osimo alla riviera del Conero costeggiando il fiume Musone. Il sogno di tanti ciclisti sarà presto realtà. È arrivata dalla Regione Marche la firma sul decreto ( il n. 56 dell’11/03/2020 ) che assegna al Comune osimano un finanziamento di 650 mila euro per realizzare il primo stralcio della ciclovia Musone, nel tratto che parte dalla frazione osimana del Padiglione per poi arrivare – attraverso la pista ciclabile Girardengo di Campocavallo – fino alla stazione di Loreto, da qui collegandosi a sua volta con la pista ciclabile Fausto Coppi che porta sul lungomare di Porto Recanati in zona Scossicci. Un tracciato di 13 chilometri con una tabella di marcia abbastanza definita: progettazione esecutiva subito dopo l’approvazione del bilancio preventivo, poi il bando di gara entro la fine dell’anno, infine l’inizio dei lavori che dovranno concludersi entro novembre del 2021.

«Una notizia positiva in questo momento così duro (in piena emergenza Coronavirus, ndr), oggi si avvera un sogno – commenta l’assessore al Turismo, Ambiente e Attività produttive di Osimo, Michela Glorio, tra gli artefici del progetto -. Il finanziamento della Regione copre il 100 per cento dei costi di realizzazione e arriva su un’opera a cui l’amministrazione comunale lavora dal 2016 e che prevede un tracciato complessivo di 70 km di percorsi ciclo-pedonali, che dal mare si estendono fino all’entroterra».

Michela Glorio

UN VOLANO PER IL TURISMO

«È una grossa opportunità per il territorio e per l’economia di tutta la Valmusone. creando un collegamento ciclabile diretto con la Riviera del Conero e ai flussi turistici che vi insistono – spiega l’assessore –. Ma un’infrastruttura turistica come questa rappresenta un’opportunità anche dal punto di vista ambientale e di tutela del territorio, essendo tutta l’area in questione inserita lungo il bacino fluviale del fiume Musone, zona ad alto valore ecologico. Aumenterà il benessere e la qualità della vita degli abitanti della città poiché sarà a tutti gli effetti un prolungamento dell’attuale pista ciclabile il Girardengo di Campocavallo».

IL TRACCIATO COMPLETO

La ciclovia del Musone prevede un tracciato complessivo di 70 km di percorsi ciclo-pedonali, che dal mare si estendono fino all’entroterra, toccando tutti i Comuni che insistono lungo il fiume Musone, da Porto Recanati a Santa Maria Nuova, con i quali sono stati sottoscritti, negli anni, dei protocolli di intesa che vede in Osimo il Comune capofila.

Il tratto che passerà nel territorio osimano, oggetto del finanziamento, parte dalla zona dei “laghetti” a Campocavallo, intercetta una parte dell’esistente anello di Pista Ciclabile “il Girardengo”, prosegue poi per Via Capanne, toccando il Centro di Educazione Ambientale e si dirige verso Padiglione. «Qui in ambito di progetto definitivo dobbiamo capire se far proseguire il percorso verso la frazione di Padiglione, con un attraversamento sul Musone, oppure continuare fino a Passatempo – spiega la Glorio -. Appena approvato il bilancio e, sperando che l’emergenza Covid possa rientrare al più presto, intendiamo partire con l’affidamento del progetto esecutivo. Il contributo regionale dovrà essere rendicontato entro il 30/11/2021 e quindi abbiamo una data certa entro cui l’opera dovrà essere completata».



GLI ALTRI PROGETTI

La programmazione regionale ha tra le sue priorità lo sviluppo della mobilità ciclistica e prevede di finanziare nei prossimi anni una fitta rete di piste ciclabili che interesseranno tutti i territori delle Marche, mettendo in connessione l’entroterra con la costa. Tra queste figura anche la Ciclovia Adriatica che interesserà per un tratto il comune di Osimo, nella parte che collega la frazione di Osimo Stazione con Numana, tappa conclusiva di un tracciato che arriva fino a Falconara.