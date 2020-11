OSIMO – Grazie a un nuovo software in elaborazione, entro Natale a Osimo si potranno stampare direttamente da casa, in edicola o nelle tabaccherie, i certificati di nascita, morte, residenza e stato di famiglia, alleggerendo così il lavoro e di conseguenze le lunghe file agli sportelli. Una misura che favorirà i tempi di rilascio delle carte d’identità perché ci sarà più personale a disposizione. Per il rilascio dei certificati anagrafici da casa sarà sufficiente autenticarsi attraverso un sito dedicato e il certificato sarà “legalizzato” da un qr code, nelle edicole e dai tabaccai il servizio sarà regolato da apposita convenzione. I tempi per il progetto si sono allungati per il lockdown.

«Nel frattempo, per permettere ai due nuovi dipendenti destinati ai servizi demografici di entrare in servizio per Natale, avremo una nuova ubicazione e un ufficio rinnovato per il protocollo autonomo dai Servizi anagrafici, così che dove ora è unico si amplieranno gli spazi dello stato civile – dice il primo cittadino Simone Pugnaloni -. Quindi da una lato digitalizzazione e dall’altro nuovo personale per i servizi che possono essere resi solo allo sportello, due interventi che l’amministrazione comunale porterà a termine entro fine anno quale misura anti Covid-19 e per essere sempre più all’avanguardia nel servizio ai cittadini».

Prosegue intanto in questi giorni l’impegno dell’amministrazione comunale di Osimo per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade urbane. «Un obiettivo da raggiungere anche nei prossimi anni, con importanti risorse di bilancio da destinare appositamente per questo tema – dice il gruppo di maggioranza del Pd -. Osimo dispone di 263 chilometri di strade, una rete infrastrutturale importante, la cui manutenzione comporta un impegno costante sul territorio che rimarrà una delle priorità del nostro mandato».