Osimo, Centro del Riuso in crescita: in tre anni riportati in uso 146 tonnellate di pezzi

OSIMO – Il Centro del Riuso, allestito da Astea nel 2015 in via Oscar Romero a San Biagio di Osimo, continua a crescere. Lo confermano i dati dell’ultimo triennio, che segnalavano anche, per il 2019, un record sia per numero di utenti che per materiale rimesso in ciclo, evitando così di inviarlo in discarica.

I numeri dell’ultimo triennio parlano di un aumento costante di accessi da parte degli osimani al Centro del Riuso.

Se nel 2017 gli utenti in entrata che hanno portato prodotti da riciclare furono 2.223, l’anno scorso sono stati 2.579, mediamente uno in più al giorno.

Gli utenti in uscita, coloro che hanno potuto portar via dei prodotti usati ma funzionanti, sono stati 2.316 nel 2017 e addirittura mille in più l’anno scorso (3.340), che significa una media di tre prelievi in più al giorno. Questo incremento ha comportato un aumento dei pezzi portati dagli osimani al Centro del Riuso anziché gettati via. Nel 2017 sono stati registrati in ingresso 7.110 pezzi, mentre nel 2019 ne sono stati conferiti 8.549. Quelli poi prelevati dagli utenti per riusarli sono stati 5.642 nel 2017 e addirittura 7.636 nel 2019.

In sostanza l’anno scorso sono stati riciclati anziché portati in discarica 53.866 chilogrammi di prodotti, quasi il 40% in più del 2017, quando furono 39.576 kg i rifiuti risparmiati all’ambiente.

In giacenza a fine 2019 sono rimasti 586 pezzi, ovvero 2.145 kg di prodotti. Si spazia dai comodini ai lampadari, dai giochi da tavola ad arredi per la casa, dai forni alle piccole apparecchiature elettroniche, passando per i casalinghi, i quadri e le valigie,

«Sono dati molto importanti, perché i numeri in costante aumento dimostrano che per i residenti di Osimo sta diventando una consuetudine fare visita al Centro del Riuso per vedere se è possibile portare a casa qualcosa di utile anziché comprarlo» dice il direttore generale di Astea Massimiliano Riderelli Belli. «I dati in possesso dimostrano che sono in aumento gli utenti di origine italiana rispetto a quelli stranieri, anche questo è significativo».

Belli evidenzia poi che la finalità è quella di «evitare di portare a discarica dei prodotti usati ma in buono stato, che i nostri addetti, dopo averli analizzati, ritengono di poter rimettere nel mercato inserendoli negli scaffali del Centro del Riuso a disposizione gratuita degli osimani».

Basta vedere il quantitativo di pezzi portati via in tre anni anziché dirottati come rifiuti in discarica: tra 2017, 2018 e 2019 sono stati 146 tonnellate grazie al conferimento da parte di 7.323 utenti e ben 8.715 che si sono rivolti al centro dentro l’isola ecologica per prelevare dei prodotti.