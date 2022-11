Castelfidardo, Viola Luciani è campionessa mondiale di pattinaggio inline freestyle

CASTELFIDARDO – Dopo il bronzo nella disciplina del Classic freestyle Slalom categoria junior, Viola Luciani ha vinto ieri (6 novembre) al Parco olimpico della Gioventù di Buenos Aires il titolo iridato nel pattinaggio inline freestyle, specialità Battle categoria Junior. «Una medaglia d’oro storica per la nazionale italiana: la fidardense della Conero Roller è la prima atleta convocata a 13 anni, la prima a salire su un podio di Battle freestyle slalom e la prima a vincere una medaglia d’oro mondiale in questa disciplina», ha dichiarato Andrea Ronco, ct della Nazionale. In finale Viola si è confrontata con due atlete polacche e una romena, le stesse del podio della disciplina classic: la fidardense ha eseguito un’ottima prova, partendo con la prima run con un pizzico di incertezza ma recuperando alla grande con le run successive eseguendole in maniera impeccabile e con altissima qualità facendosi valere e superando la rumena Alexandra Muntean e la polacca Teckar Justyna.

Viola Luciani

Le parole della giovane campionessa

La giovane campionessa, di ritorno, ha detto: «Sono davvero soddisfatta di questo risultato, non me lo aspettavo, è stata una sensazione meravigliosa che spero di rivivere altre volte. Ho capito quello che avevo fatto dopo che i miei compagni mi sono saltati letteralmente addosso». «È una gioia incontenibile, il frutto di tanto impegno e lavoro, ora ci godiamo la vittoria per qualche giorno e poi ci rimetteremo al lavoro perché arrivare così in alto è difficile ma restarci è ancora più complicato e noi abbiamo intenzione di rimanerci ancora per molto», afferma l’allenatrice Elisa Bacchiocchi.

«Dopo i podi di Parigi, Porto Recanati e Rzeszow, la stagione di Viola si chiude con un fiore all’occhiello. A casa ritroverà i suoi compagni di squadra pronti per nuove sfide assieme. Sono sicuro che sarà la prima di una lunga serie. Ringrazio tutti i fan che si sono riuniti per vedere e sostenere la performance di Viola», conclude il presidente della Conero Roller Alessandro Cola.

I complimenti del sindaco Roberto Ascani sono arrivati subito: «Un orgoglio cittadino. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare il 13esimo compleanno. L’atleta della Conero Roller è l’italiana più giovane di sempre a partecipare ad una competizione di questo rango e nonostante fosse al debutto su un simile palcoscenico ha saputo mantenere la concentrazione centrando un fantastico risultato. Complimenti a lei e all’allenatrice Elisa Bacchiocchi». A lei i complimenti anche del sindaco della vicina Osimo, Simone Pugnaloni.