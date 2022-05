Castelfidardo, tragico bilancio della Due giorni marchigiana: morto il diesse Stefano Martolini

CASTELFIDARDO – Un tragico bilancio ha caratterizzato l’edizione numero 40 della Due giorni marchigiana di ciclismo, ieri (23 maggio), tanto attesa dalla città di Castelfidardo che aspettava con ansia il suo ritorno cancellato dalla pandemia.

Stefano Martolini

Un ciclista ha improvvisamente sbandato mentre era ad appena 300 metri dal traguardo ed ha travolto un direttore sportivo che ha perso la vita. Stefano Martolini, 41 anni, tecnico della Viris Vigevano, aveva lavorato per anni con gli juniores del Busto Garolfo e proprio nella cittadina milanese era uno dei promotori della 3 Sere di Busto Garolfo.

Durante la volata finale si trovava a godersi lo spettacolo in via Recanatese dopo il Gatto nero, come faceva da anni durante i premi per cui aveva lavorato. Le condizioni del tecnico sono apparse subito disperate. L’impatto tra i due infatti è stato violentissimo.

Dall’ospedale di Torrette si è alzato Icaro ma per il 41enne non c’era più nulla da fare. Gravissimo il giovane ciclista, Nicola Venchiarutti della Work Service, 23 anni, giovane promessa friulana. È stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale regionale per un trauma del rachide. Ieri sera è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia.

Nicola Venchiarutti

Da una prima ricostruzione sembra che il ciclista di Osoppo, dopo essersi toccato con un avversario durante la volata, abbia perso il controllo della bici e sia uscito per questo dalla sede stradale investendo in pieno Martolini. I corridori hanno dovuto coprire 171 chilometri e 500 metri in un percorso adatto agli scalatori. Tutto è andato bene fino alla fine.

«Una fatalità terribile, inimmaginabile, impossibile da commentare: ora c’è spazio solo per la tristezza e per un profondo cordoglio. A nome della città esprimo vicinanza alla famiglia, agli amici e ad una società storica quale la Viris Vigevano, che è sempre stata presente alla Due giorni», ha detto il sindaco Roberto Ascani.

Sul posto l’ambulanza della Croce verde per prestare i primi soccorsi e i carabinieri della stazione locale per le indagini. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ancona ha aperto un fascicolo.