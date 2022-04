Castelfidardo, torna l’incubo dei furti in periferia

CASTELFIDARDO – Sono tornati i ladri a Castelfidardo. Hanno visitato tre case la sera di Pasquetta, tra le 21.30 e le 22, in via delle Querce al confine con Campocavallo di Osimo, e poi una al Cerretano. Furti da toccata e fuga andati a segno in due delle tre abitazioni prese di mira quella sera di festa.

Per un fidardense sarebbe stato un faccia a faccia per pochi secondi. Si trovava in casa, al piano di sotto, quando ha sentito dei rumori. È stato in quel momento che i malviventi si sono dati alla fuga per i campi circostanti. Hanno portato con loro un bottino, seppur magro, fatto di oro e gioielli custoditi gelosamente nei comò. «Noi non eravamo a casa. Quando siamo tornati ci siamo accorti che avevano lasciato tutto a soqquadro – racconta un’altra vittima della raffica di furti -. Da noi non hanno rubato nulla perché non sono solito tenere gioielli o altro di valore a casa però era tutto sottosopra, in camera hanno aperto tutti i cassetti e dietro l’armadio, che hanno anche rotto, hanno scorto la cassaforte. Hanno provato a smurarla ma non ci sono riusciti e comunque, come dicevo, era vuota anch’essa. Poi hanno praticato un buco nella rete esterna e sono fuggiti per i campi, qui è tutta campagna. Forse c’era una persona ad aspettarli perché si sarebbero dileguati nel giro di poco. Adesso dovrò riattivare l’allarme con le telecamere. Spero che i fidardensi siano attenti, forse torneranno».

Indagano i carabinieri della Stazione locale. Sarebbero stati notati due persone con fare sospetto, molto alti, non di origine italiana dicono i militari dalle prime informazioni raccolte. Le indagini sono svolte ad ampio raggio. Proprio di recente alcuni malviventi che avevano commesso furti nei pressi del nostro cimitero sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza dislocate su tutto il territorio comunale e su cui l’amministrazione sta investendo. Prosegue poi l’annunciata riorganizzazione del servizio di pattugliamento degli agenti della municipale a Castelfidardo, esteso anche alla fascia notturna grazie al potenziamento del personale a disposizione e alla proficua collaborazione con le altre forze di Polizia. I controlli sono mirati a verificare il rispetto delle norme del Codice della strada e ad effettuare una mappatura dei flussi veicolari in entrata e in uscita dai confini comunali.