Castelfidardo, al via i test sierologici a Polizia locale e Protezione civile

CASTELFIDARDO – Sono iniziati oggi, 5 giugno, i prelievi per i test sierologici al personale della Polizia locale e della Protezione civile di Castelfidardo.

Ormai più di un mese fa infatti era stato avviato l’iter per sottoporre a test quanti operano in prima linea in città. «Instaurando una proficua collaborazione con il Collegio degli Infermieri della Provincia di Ancona, ho fatto formale richiesta al presidente del Collegio Giuseppino Conti affinché personale infermieristico esegua prelievi ematici venosi ai componenti il corpo di Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri», afferma il comandante della Municipale Paolo Tondini.

L’operazione prevede di realizzare un’indagine diagnostica (su base volontaria) che consta di due prelievi ad operatore a distanza di un arco temporale di 15-20 giorni per evitare i cosiddetti “falsi negativi” imputabili al cosiddetto periodo di finestra immunologica. Una sicurezza in più insomma per arginare il contagio in vista della completa scomparsa del virus e il totale ritorno alla normlità.

«Un altro importante passo per riprendere in sicurezza la strada della normalità», è il commento del sindaco Roberto Ascani. Quella adottata dalla città della fisarmonica è una prassi approfondita che l’Amministrazione Comunale ha voluto perseguire per garantire massima sicurezza e risultati affidabili sulla base anche della preziosa consulenza prestata dal medico del lavoro e dal direttore del presidio ospedaliero loretano, il dottor Politi.

Proprio in questi giorni intanto gli otto rappresentanti dei quartieri dell’associazione culturale “Tracce di Ottocento” hanno consegnato al primo cittadino due pacchi di mascherine prodotte da aziende locali da mille e 500 euro che i volontari distribuiranno alle famiglie. «Con l’auspicio che ritorneremo a fare festa per la rievocazione storica», dicono i rappresentanti. Tra le comunicazioni che corrono veloci dal Comune alla cittadinanza, il sindaco informa anche che la farmacia comunale Centro ha ripreso l’attività secondo le modalità tradizionali con orario 8.30-13 e 16.30-20.