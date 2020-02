Castelfidardo, taglio del nastro per il “primo” Conad

CASTELFIDARDO – Prosegue il programma dei cambi insegna dei punti di vendita Auchan. A Castelfidardo il taglio del nastro c’è stato stamattina, primo febbraio. E’ stata scoperta l’insegna Conad superstore del supermercato di via Musone, il primo della ex rete Auchan, che oltre a venire assorbito nella rete Conad si presenterà ristrutturato del tutto. Gli ex addetti della catena francese, per i quali nella nuova gestione sono stati mantenuti gli impegni occupazionali, hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita per poterlo riaprire nei tempi prefissati.

Presenti il sindaco Roberto Ascani, il vicesindaco Andrea Marconi, l’assessore al commercio Romina Calvani, l’amministratore delegato di Cia Conad Luca Panzavolta e monsignor Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, per la benedizione inaugurale. All’interno del Conad superstore sono presenti tutti i reparti e in occasione della riapertura sono state attivate alcune isole promozionali.

«Questo di Castelfidardo è il primo negozio delle Marche acquisito dalla rete Auchan che ristrutturiamo integralmente. Costituisce una sorta di biglietto da visita di come noi di Commercianti Indipendenti Associati concepiamo un moderno superstore, format a cui siamo particolarmente affezionati – dice l’ad Cia Conad -. L’intervento di ristrutturazione ha seguito criteri e accorgimenti di ultima generazione che garantiscono rispetto dell’ambiente, risparmio ed efficientamento energetico. L’ultima chiosa la voglio dedicare ai soci che gestiscono il punto vendita, tutti imprenditori espressione del territorio, che hanno raccolto la sfida e sono il vero valore aggiunto in termini di competenza, conoscenza, cortesia e attenzione verso le persone».

Il primo cittadino ha commentato: «Pino, Andrea, Luca e Manuela sono gli straordinari imprenditori che hanno inaugurato il nuovo Conad superstore di Villa Musone. Una struttura storica completamente rinnovata con un importante aumento dell’occupazione e soprattutto l’entusiasmo alle stelle che ci dà tanta fiducia per il benessere del nostro territorio. Mi piace sottolineare con orgoglio che questa inaugurazione costituisce il ritorno di un’azienda italiana sul territorio».