Castelfidardo, taglio del nastro per il Melaluna

CASTELFIDARDO – Taglio del nastro per il “nuovo” Melaluna, locale storico di Castelfidardo che ha rappresentato per tanti anni un punto di riferimento per gli appassionati di ballo. La gestione è stata rinnovata e il locale ha appena riaperto dopo uno stop di settimane. «Sarà un locale che oltre all’intrattenimento del weekend offrirà corsi di ballo e ospiterà talenti di prestigio internazionale – ha detto il sindaco Roberto Ascani -. È stata una grande gioia poter vedere tante persone tornate in fila davanti ad un locale dopo un periodo lunghissimo di dolore e restrizioni. Il mondo della danza ha patito più di tutti il distanziamento e il blocco delle attività. Speriamo davvero che sia il vero momento della ripartenza. Un grande in bocca al lupo a Donatella Cenci e a tutti gli appassionati della danza». Chiuso da anni il vicino Komedia, era rimasto invece aperto il salone per balli latini e liscio tradizionale. A luglio però si sono spente le luci della vecchia gestione dunque si è passati dal Melaluna Centerdance al Melaluna New dance. Lo scorso weekend tutto esaurito per la serata con l’orchestra Matteo Tassi e venerdì inizieranno le serate di ballo latino.

