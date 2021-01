Castelfidardo snellisce l’iter per l’edilizia

CASTELFIDARDO – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità nell’ultima seduta del 29 dicembre scorso le modifiche al regolamento atto a favorire la realizzazione di interventi edilizi cosiddetti “minori” in termini di impatto urbanistico, funzionali ad immobili principali come pergolati, gazebo, manufatti adibiti a ripostiglio o per il ricovero di attrezzature da giardino. Opere di limitate dimensioni che secondo la normativa rientrano nel novero dell’edilizia libera non sottoposta a Scia, di cui l’atto condiviso dal consesso disciplina l’entità e le specificità addivenendo ad un equilibrato compromesso fra le esigenze di sicurezza, controllo e snellimento burocratico.

«Si tratta di una semplificazione e di un miglioramento dell’iter che sgrava di spese il cittadino, non essendo obbligatoria la consulenza di figure qualificate per presentare la richiesta di titolo abilitativo», spiega il sindaco Roberto Ascani. Recependo inoltre i suggerimenti di vari tecnici locali, sono state incrementate le consistenze delle opere per cui è richiesto il previo titolo abilitativo, come quella massima riguardante i gazebo che passa da 16 a 20 metri quadri, le casette da giardino (da 20 a 25 metri cubi), le tettoie per ricovero di autovettura estendendone le misure fino a 20 metri quadri, identificando inoltre in 10 metri quadri la soglia massima per realizzare opere non stabilmente fisse al suolo senza titolo edilizio. Il nuovo regolamento, consultabile sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e gestione del territorio, è già esecutivo e attualmente in vigore.

Continuano intanto i lavori in città. Nei giorni scorsi è stata completata la bitumatura del piazzale Olimpia, area a servizio del centro sportivo compreso fra palasport, bocciodromo e circolo tennis. Nel frattempo sono iniziati anche i lavori al bocciodromo comunale con la riqualificazione dei locali a piano terra, cappotto termico e tinteggiatura. «Speriamo di poter utilizzare presto queste strutture così importanti per la salute e la socialità – sottolinea il sindaco -, noi comunque cerchiamo di farci trovare pronti per la ripartenza».