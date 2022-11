Castelfidardo, il sindaco Ascani in visita alla Vesta Design

CASTELFIDARDO – Contribuire alla crescita sociale del territorio dando lavoro in una solida realtà imprenditoriale. Ecco il tema di confronto tra Gabriele Sabbatini, CEO di Vesta Design Srl, e il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani, ospite nello stabilimento produttivo dell’azienda fidardese che ha 100 dipendenti, lavora plexiglass, legno e metalli realizzando creazione di design, dalle lampade ai tavolini a oggetti personalizzati sia con il proprio brand che per le grandi griffe della moda.

«Crediamo nel rapporto diretto con i sindaci e nella possibilità di fare un percorso comune per garantire la crescita sociale del territorio – ha detto Sabbatini, che incontrerà anche i rappresentanti degli altri comuni del territorio – e dal sindaco Ascani abbiamo ricevuto grande attenzione alle opportunità occupazionali che ci sono nella nostra azienda con posizioni aperte che potrebbe assicurare lavoro e percorsi di crescita personale e professionale ai suoi concittadini».

«Il tema del lavoro è primario – ha commentato il sindaco di Castelfidardo – e non è la prima volta che visito l’azienda Vesta Design fin da quando, nel 2018, si è insediata a Castelfidardo nel nuovo stabilimento produttivo. È importante, in un momento storico tanto complesso, che ci siano realtà imprenditoriali floride che intendano investire per crescere. Ho visto i lavori per l’ampliamento dello stabilimento e questa è una notizia molto positiva per la città. Ho ringraziato Sabbatini per l’attenzione con l’impegno di rivedersi molto presto».