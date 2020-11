Castelfidardo, all’istituto “Laeng-Meucci” si parla di sport con Legnante, Zorzi e Chechi

Incontri online per parlare di coraggio, tenacia e forte determinazione. Al via il progetto “Investire sul talento: a scuola con i campioni” diretto agli studenti. Tanti gli ospiti

CASTELFIDARDO – L’istituto scolastico superiore “Laeng-Meucci” di Osimo-Castelfidardo annuncia l’avvio del progetto “Investire sul talento: a scuola con i campioni”, volto alla valorizzazione del percorso di orientamento sportivo che coinvolgerà le classi del triennio di entrambe le sedi. Il progetto si avvale del finanziamento della Regione in attuazione delle “Norme in materia di politiche giovanili” e mira a promuovere i valori educativi e culturali dello sport, consapevoli dell’importanza che essi possano assumere nelle scelte di vita, scolastiche e professionali.

La prima fase prevede la realizzazione di una serie di incontri in videoconferenza con dei campioni dello sport di fama internazionale, nazionale e locale, perché possano portare la loro testimonianza, approfondendo temi di carattere etico e sociale.

Si parte venerdì 20 novembre alle 18 quando l’istituto avrà l’onore di accogliere la campionessa Assunta Legnante, con un incontro dal titolo “Lo sport e la sua forza di inclusione”. Il 18 dicembre alle 18 sarà la volta di Andrea Zorzi, che incontrerà virtualmente gli studenti con la lezione “La sconfitta ci rende liberi”.

«Con l’inizio del nuovo anno, il 22 gennaio, sarà con noi Juri Chechi, che dialogherà con gli studenti sul tema “Costruire giorno per giorno” – dicono dalla scuola -. Quarto incontro il 19 febbraio con la campionessa Giorgia Speciale che ci parlerà di “Giovani donne sulla cresta dell’onda”. E ancora il 12 marzo sarà la volta di Walter Magnifico con “Il valore delle relazioni: l’io e la squadra”. Concluderemo il 19 aprile con un intervento dal titolo “Conciliare sport, studio e vita: una corsa ad ostacoli?”: a relazionare sarà Angelica Ghergo, campionessa italiana 400 metri ad ostacoli, frequentante la classe quinta Lsa del nostro Istituto». A partire dal mese di gennaio, in orario extracurricolare, saranno organizzati i gruppi sportivi studenteschi per promuovere percorsi di socializzazione in grado di qualificare anche il tempo libero come occasione di crescita. Le discipline coinvolte saranno: pallavolo, basket, atletica leggera e windsurf.

«Siamo certi che l’intero progetto possa costituire un’occasione fortemente educativa per i nostri ragazzi, ai quali sarà offerto il privilegio di incontrare alcuni campioni dello sport, esempi positivi di come con coraggio, tenacia e forte determinazione si possano superare le difficoltà e raggiungere grandi traguardi. Ciò è quantomai importante in questo momento particolare, in cui siamo chiamati ad esortare i giovani perché possano continuare a perseguire i propri ideali ed i propri obiettivi: confidando nel miglioramento delle attuali restrizioni, fare esperienze all’aperto di formazione in ambito sportivo potrà restituire ai ragazzi il gusto vivo dello stare insieme, della condivisione e di momenti di pura serenità».