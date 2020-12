Castelfidardo, un carico di saturimetri in dono alle famiglie in isolamento

Sarà l'associazione Ciboliberatutti a regalare il prezioso dispositivo, la cui utilità è emersa in tutta la sua evidenza in questa prolungata fase emergenziale

CASTELFIDARDO – Saturimetri in regalo a famiglie interessate da casi di positività al Coronavirus e da pluripatologie, obesità compresa. È il frutto della virtuosa collaborazione tra il Comune e l’associazione “Ciboliberatutti”, che tramite la dottoressa Rosalba Franco, presidente e medico chirurgo dietologo nutrizionista, e in rappresentanza le socie fondatrici Giulietta Breccia, Patrizia Bilò e Maria Borrelli, ha consegnato nelle mani del sindaco Roberto Ascani e del vicesindaco con delega alla Sanità Andrea Marconi, un pacco dono composto da venti dispositivi.

«Siamo una realtà ai primi passi, costituitasi nell’ottobre scorso ad Osimo per prevenire il fenomeno dell’obesità infantile, adottando un approccio basato sulla multidisciplinarità: mettiamo tutta la nostra passione e competenza per avviare i bimbi ad un percorso di benessere, colmando una falla del sistema informativo a fronte dell’aumento di una patologia multifattoriale», dice la presidente Rosalba Franco che con questa donazione ha voluto dare un segnale di radicamento nel territorio, partecipazione e vicinanza.

Tramite i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, il Comune da parte sua ha già avviato la consegna dei saturimetri nelle case dei fidardensi. «Procederemo con la distribuzione fino ad esaurimento, allargando al contempo la platea: non solo alle famiglie con minori e anziani che gestiscono positività al Covid ma anche a soggetti affetti da patologie croniche, su indicazione dei medici di base – spiega il vicesindaco Andrea Marconi -. La rilevazione dell’ossigenazione del sangue è un parametro fondamentale per valutare se i polmoni riescono ad assumerne in quantità sufficiente e l’uso del saturimetro è semplice, immediato e fondamentale per monitorare le condizioni di salute».