Castelfidardo, Roberto Ascani è il sindaco della città

CASTELFIDARDO – Roberto Ascani è il sindaco di Castelfidardo. Ha vinto con il 59,77% ribaltando il risultato del primo turno. Turchetti si è fermata al 40,23%. L’esito del primo turno di voto aveva dato la candidata Gabriella Turchetti, collegata alle liste Fratelli d’Italia, Fare bene per Castelfidardo e Lega, al 29,04 per cento con 141 voti sopra il sindaco uscente Roberto Ascani (27,29 per cento), espressione di Movimento cinque stelle e Castelfidardo futura. I residenti nella città della fisarmonica (18mila e 645 abitanti e 16mila e 27 elettori) sono stati chiamati al voto di nuovo ieri, domenica 17, e oggi, lunedì 18, dopo il primo turno di voto del 3 e 4 ottobre.

«Sono entusiasta del risultato, non ce lo aspettavamo – le prime parole del riconfermato primo cittadino- Il distacco dal centrodestra è notevole. I cittadini ci hanno premiato, li ringraziamo. Primo obiettivo terminare le opere iniziate».

Roberto Ascani, confermato Sindaco a Castelfidardo, in festa coi sostenitori

Molto bassa l’affluenza, che oggi alle 15 si è fermata al 44,54 per cento. Lo spoglio è cominciato subito dopo la chiusura dei seggi (alle 15 appunto) con risultati proiettati in diretta sul maxischermo allestito in piazza della Repubblica. Lo scenario che si aprirà in Consiglio comunale deriva dall’applicazione del metodo D’Hondt che assegnerà i 16 seggi, dieci alla maggioranza e sei all’opposizione, in base all’esito del ballottaggio e ai bottini delle coalizioni nel primo turno. Cinque sono gli assessori che entreranno a far parte della Giunta designata dal nuovo sindaco. Esclusi al primo turno i candidati Marco Tiranti, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, che ha ottenuto il 25,78 per centro fermandosi ad una manciata di voti (122) dal secondo posto, e Tommaso Moreschi, appoggiato da Solidarietà popolare che ha raccolto il 17,89.