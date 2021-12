Castelfidardo, riapre la storica trattoria Dionea

CASTELFIDARDO – Dopo più di tre anni dalla chiusura, riapre lo storico ristorante “Da Dionea” in via Settimio Soprani a Castelfidardo, a due passi dal centro. La nuova gestione della famiglia Maiolini che ad Ancona ha il ristorante “La gratigola del barbaro” e servizi di catering ed eventi, ha deciso di rilevare il ristorante tanto amato dai fidardensi e da tutti gli abitanti del comprensorio e di riaprirlo.

Il nome della trattoria però sarà mantenuto. I battenti potrebbero riaprire già prima di Natale, sono in corso di ultimazione diversi accorgimenti. Confermiamo la scelta di riaprire ma per ora non sappiamo dare una data certa. «Non vediamo l’ora di poter ridare ai fidardensi un luogo di ritrovo non solo per mangiare, chiuso tanto a lungo», dicono i gestori. Una bella notizia per i fidardensi, spaventati alla fine dell’agosto 2018 quando un incendio rese inagibile il locale che aveva cambiato gestione dopo ben 104 anni di attività portata avanti dalla famiglia Fabi, che tuttora detiene la proprietà dell’immobile di tre piani. Il Covid poi ha fermato ogni trattativa o possibilità di ragionare su una riapertura celere e in sicurezza. Oltre alla ristorazione ci sarà spazio per i giovani, per piccoli eventi e quant’altro.

Nella vicina Osimo invece i residenti del centro guardano con tristezza ancora alla recente chiusura del ristorante Gustibus, la cui saracinesca è serrata dopo la decisione dei gestori di cedere dopo anni di servizio raffinato alla città e non solo. Un format che era stato ambizioso per i tempi, per la città, come hanno più volte sottolineato gli ispettori delle guide gastronomiche Espresso, Gambero Rosso e Michelin durante le loro visite. Ci sarebbero trattative in corso con la proprietà ma ancora nulla di concreto.