Castelfidardo, il punto sulla sicurezza con il sindaco

CASTELFIDARDO e OSIMO – «Il tema sicurezza è molto complesso e non può essere semplificato con una semplice richiesta di telecamere, pur di aiuto e considerato poi che abbiamo già un sistema di eccellenza e largamente diffuso ma va affrontato a 360 gradi. La collaborazione fra forze dell’ordine e cittadini è fondamentale e la diminuzione della percentuale di furti sul territorio non mi fa stare più tranquillo. I risultati sui maggiori pattugliamenti che abbiamo attivato in queste settimane lo dimostrano».

Il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani fa il punto dopo l’ondata di furti alle Fornaci. Grazie alla disponibilità del comando di Polizia locale infatti, è stato redatto un piano straordinario di potenziamento del controllo territoriale. Almeno fino alla fine dell’anno in orario notturno, le pattuglie vigileranno un giorno a settimana su tutte le situazioni che possano pregiudicare la sicurezza urbana, così come definito dalla legge 48 del 2017. Il servizio è in corso ed è espletato in sinergia con le altre forze di Polizia operanti su tutto il territorio per assicurare la maggior presenza possibile in quelle ore dove maggiormente si manifestano fenomeni criminosi.

Nella vicina Osimo intanto l’opposizione sta organizzando piccoli controlli a piedi per segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine che da sole non riesco a pattugliare tutto il territorio. «Fino al 6 gennaio tre saranno i gruppi di volontari delle Liste civiche che effettueranno “camminate di cortesia e di prossimità” nei quartieri di Osimo – dice il gruppo consiliare dei “civici” -. Una nelle frazioni della Valle dell’Aspio, una in quella del Musone e una in zona città. Le camminate partiranno dalle 18 e continueranno fino a tarda notte. È il nostro impegno concreto per i cittadini».

