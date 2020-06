Castelfidardo, prende corpo la maxi area destinata allo sport

CASTELFIDARDO – Sono più di due ettari di area completamente destinata allo sport: ciclismo su strada con circuito pedonale, Cross country Mtb, doppio circuito di Pump truck, più gli spogliatoi e un’area giochi. I lavori sono iniziati e procedono senza sosta al campo polisportivo Garofoli alla periferia di Castelfidardo.

«In questa prima fase, mentre stiamo preparando il secondo stralcio cui saranno aggiunti la pista di pattinaggio, il campo da beach volley, lo skate e l’illuminazione notturna, i lavori vanno avanti velocemente – dice il sindaco Roberto Ascani -. È un progetto in cui ho creduto fin dall’inizio ma che incontrava spesso la difficoltà di finanziamento o altre urgenze legate alle manutenzioni degli altri impianti sportivi. Adesso mi sembra un sogno vedere che sta prendendo forma e che soprattutto coinvolgerà molte attività sportive, tutte in un unico impianto. Grazie alla donazione dell’area fatta dalla famiglia Garofoli e alle società ciclistiche Superbike team, Sporting club Sant’Agostino e Gs Osimo Stazione per il supporto tecnico. Grazie anche per le foto aeree dell’area da parte del geometra Michele Mengoni».

Sono stati aggiudicati intanto i lavori per il cappotto esterno alla bocciofila e per alcune sistemazioni che consentiranno di accedere al palazzetto in sicurezza dal parcheggio in via dello Sport. A breve anche l’inaugurazione del campo da basket dell’attiguo quartiere della Figuretta cui sarà dedicato un momento speciale.