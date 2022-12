Castelfidardo, premiato il corto sulla sicurezza stradale

Un progetto frutto di impegno e generosità fra istituzioni, tutor, tecnici e studenti del Liceo di Scienze applicate e l’attore Marco Marzocca che non ha esitato a offrire la sua voce per doppiare il primo episodio dedicato all’attraversamento pedonale

CASTELFIDARDO – Ha vinto un prestigioso riconoscimento “Lello il cartello”, il cartoon realizzato dal team dell’istituto superiore Meucci di Castelfidardo su input del comando di Polizia locale per insegnare l’educazione stradale nelle scuole medie ed elementari del territorio in maniera innovativa. Un progetto frutto di impegno e generosità fra istituzioni, tutor, tecnici e studenti del Liceo di Scienze applicate e l’attore Marco Marzocca che non ha esitato a offrire la sua voce per doppiare il primo episodio dedicato all’attraversamento pedonale.

“Lello il cartello di Castello” è stato premiato all’Università Lumsa di Roma nel contesto del 50esimo concorso nazionale Eip Italia dedicato ai principi universali di educazione civica. I lavori di 240 scuole sono stati valutati da una giuria paritetica composta da Eip Italia e Ministero dell’Istruzione, con particolare riferimento alla sezione della sicurezza scolastica e stradale intitolata alla memoria di una vittima del crollo della scuola di San Giuliano e di una vittima di omicidio stradale. A ritirare orgogliosamente il premio la delegazione fidardense composta dal vicesindaco Calvani, dal vicecomandante Cesaretti, dal professor Serrani e da alcuni studenti del Meucci. «È bello vedere come i ragazzi si impegnino in laboratori extra curriculari creando opere di valore culturale altissimo. Il Meucci si distingue ancora una volta per la sua capacità di offrire una ampia gamma di attività formative permettendo agli studenti di valorizzare le proprie caratteristiche e sviluppare le professionalità del futuro», afferma il vice sindaco e assessore alla Pubblica istruzione Romina Calvani.