Castelfidardo premia i suoi atleti: Martina Adamo ed Ermes Mercuri

CASTELFIDARDO – Un momento emozionante quello organizzato dal Comune di Castelfidardo nel tardo pomeriggio di ieri, 24 agosto, nel salone degli Stemmi. Il sindaco Roberto Ascani ha premiato due giovani promesse fidardensi delle sport che in questa calda estate si sono distinte.

Marina Adamo

La prima è Marina Adamo. Dopo il bronzo ottenuto lo scorso anno ai campionati italiani pony di Cervia con la sua Pensee d’Avril, la quattordicenne fidardense, al suo primo anno con il cavallo, è riuscita a migliorarsi. Ha ottenuto a Narni, in occasione dei Campionati italiani istruttori e categorie giovanili, il titolo tricolore junior cavalcando Guidam Van het Ackteroek. Durante la tre giorni di gare negli impianti umbri del circolo Ippico Regno verde, ha eliminato una agguerritissima concorrenza di ottimi amazzoni e cavalieri provenienti da tutta Italia, e sotto lo sguardo vigile di Ludovica Bargilli, istruttrice della asd “La Camillona” di Castelfidardo affiliata alla Federazione italiana sport equestri, ha compiuto i previsti tre percorsi senza sbavature (suo anche il miglior tempo nella fase a cronometro), centrando, al suo primo anno con il cavallo, il titolo italiano di categoria.

l suo sembra essere un percorso in continua ascesa, certo sempre più impegnativo e fatto di tanti sacrifici, ma anche di importanti soddisfazioni come il tricolore appena centrato. «Sono enormemente grata al mio cavallo, per gli amici Guido, alla mia famiglia e ai miei allenatori e società, senza di loro non sarei qui», ha detto emozionata la giovanissima. Enorme la soddisfazione per il titolo che arriva nelle Marche anche da parte della asd che ha sede ed impianti proprio a Castelfidardo in via della Stazione: negli anni dalla struttura sono emersi atleti sempre di buon livello.

Ermes Mercuri

Il secondo è Ermes Mercuri, saltatore in alto dell’Atletica Castelfidardo “Roberto Criminesi”. Ai Campionati Italiani Allievi under 18 a Rieti dell’11 luglio ha saltato 1.99 alla prima prova, migliorando il suo personale di sette centimetri. Si era presentato alla rassegna nazionale con un personale di 1.92 che gli valeva la decima posizione nella lista gara. Con la misura di 1.99 ha ottenuto il secondo posto con la medaglia d’argento. Il giovane ha detto: «È stato un anno di sorprese, Dopo diversi infortuni ho raggiunto il quarto posto ad Ancona e poi ho puntato più in alto». I dirigenti della società presenti hanno aggiunto: «Un grande complimento va a Ermes per la bella prestazione e al suo allenatore Rossano Burini da parte di tutte le componenti della società. Ermes, grande patrimonio sportivo anche per la città di Castelfidardo».

Presenti ieri anche Gabriella Moroni alla presidenza del Comitato regionale Fise Marche e Simone Rocchetti, presidente del comitato regionale Fidal.

A latere dell’evento non è mancato l’appello al restyling della pista di atletica fidardense dove si allenò anche il campione olimpico Gianmarco Tamberi.